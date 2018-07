Sichuan Kelun Pharmaceutical: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Für die Aktie Sichuan Kelun Pharmaceutical stehen per 06.07.2018 30,26 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Sichuan Kelun Pharmaceutical zählt zum Segment "Arzneimittel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sichuan Kelun Pharmaceutical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 47,96. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (57,97). Wie auch beim RSI7 ist Sichuan Kelun Pharmaceutical auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,97). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Sichuan Kelun Pharmaceutical.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,65 % ist Sichuan Kelun Pharmaceutical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Medical Equipment & Devices (1,39 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,73 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen im positiven Bereich, während an sieben Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Sichuan Kelun Pharmaceutical diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem neun Handelssignale (9 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.