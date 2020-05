Sichuan Jiuzhou Electric: Faktencheck!

Für die Aktie Sichuan Jiuzhou Electric stehen per 28.05.2020, 06:42 Uhr 5.53 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Sichuan Jiuzhou Electric zählt zum Segment "Unterhaltungselektronik".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sichuan Jiuzhou Electric entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sichuan Jiuzhou Electric aktuell 0,37. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -19,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Sichuan Jiuzhou Electric bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die Sichuan Jiuzhou Electric ist mit einem Kurs von 5,53 CNH inzwischen +3,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,1 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Jiuzhou Electric. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.