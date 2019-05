Sichuan Huati Lighting: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Sichuan Huati Lighting, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 43,4 CNY fast gleich (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Die Aussichten für Sichuan Huati Lighting haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,08. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Sichuan Huati Lighting zahlt die Börse 28,08 Euro. Dies sind 61 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 72,68. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sichuan Huati Lighting erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 74,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -27,82 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +102,53 Prozent im Branchenvergleich für Sichuan Huati Lighting bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,1 Prozent im letzten Jahr. Sichuan Huati Lighting lag 101,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sichuan Huati Lighting derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 29,22 CNY, womit der Kurs der Aktie (43,4 CNY) um +48,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 42,84 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,31 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".