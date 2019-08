Sichuan Guoguang AgrochemicalsWas sagt man dazu, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sichuan Guoguang Agrochemicals, die im Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.08.2019, 22:12 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 10.24 CNY.

Wie Sichuan Guoguang Agrochemicals derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sichuan Guoguang Agrochemicals-Aktie hat einen Wert von 98,11. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (81,13). Sichuan Guoguang Agrochemicals ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 81,13). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Sichuan Guoguang Agrochemicals.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Sichuan Guoguang Agrochemicals mit einer Rendite von -28,42 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,61 Prozent. Auch hier liegt Sichuan Guoguang Agrochemicals mit 7,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Sichuan Guoguang Agrochemicals investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,34 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,32 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.