Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "New Gold":

Für die Aktie Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment aus dem Segment "Industriemaschinen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 31.08.2018 ein Kurs von 21,44 CNY geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment liegt bei einem Wert von 30,1. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Construction Materials" (KGV von 87) unter dem Durschschnitt (ca. 65 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,53 Prozent und liegt damit 1,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Construction Materials, 1,9). Die Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".