Sichuan Dowell Science and: Es wird immer turbulenter!

Der Kurs der Aktie Sichuan Dowell Science and stand am 26.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 13,92 CNY. Der Titel wird der Branche "Commodity Chemikalien" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Sichuan Dowell Science and auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Sichuan Dowell Science and ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Apparel & Textile Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,04 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 638,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sichuan Dowell Science and-RSI ist mit einer Ausprägung von 20,48 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 48,8, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Die Sichuan Dowell Science and ist mit einem Kurs von 13,92 CNY inzwischen +1,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,5 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.