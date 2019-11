Sichuan Chuantou Energy: Kommt jetzt der Schock?

Der Sichuan Chuantou Energy-Kurs wird am 09.11.2019, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 10.07 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Versorgungsunternehmen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Sichuan Chuantou Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Chuantou Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,31 CNH. Der letzte Schlusskurs (10,05 CNH) weicht somit +7,95 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 9,87 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,82 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Sichuan Chuantou Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Sichuan Chuantou Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Chuantou Energy liegt bei einem Wert von 12,67. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sichuan Chuantou Energy damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Sichuan Chuantou Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche sind im Durchschnitt um -18,63 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +44,41 Prozent im Branchenvergleich für Sichuan Chuantou Energy bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,63 Prozent im letzten Jahr. Sichuan Chuantou Energy lag 44,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.