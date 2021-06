Sichuan Chuantou Energy: Müssen Sie jetzt handeln?

Sichuan Chuantou Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Versorgungsunternehmen", notiert aktuell (Stand 20:04 Uhr) mit 11.76 CNH im Minus (-0.62 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sichuan Chuantou Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sichuan Chuantou Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Sichuan Chuantou Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 6 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Sichuan Chuantou Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sichuan Chuantou Energy liegt mit einem Wert von 15,87 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Sichuan Chuantou Energy nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (3,23 % gegenüber 3,55 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

