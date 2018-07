Sichuan Chang Hong Electric: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sichuan Chang Hong Electric, die im Segment "Unterhaltungselektronik" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 05.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 2,74 CNH.

Unser Analystenteam hat Sichuan Chang Hong Electric auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an neun Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Sichuan Chang Hong Electric dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Chang Hong Electric-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,34 CNH mit dem aktuellen Kurs (2,74 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -17,96 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (3,01 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,97 Prozent Abweichung). Die Sichuan Chang Hong Electric-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sichuan Chang Hong Electric niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hardware. Der Unterschied beträgt 1,95 Prozentpunkte (0,42 % gegenüber 2,37 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".