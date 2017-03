Sicherheitszonen und starke Kontrollen bei G20-Treffen in Baden-Baden

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Mit Sicherheitszonen um Kur- und Festspielhaus will die Polizei das zweitägige Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Baden-Baden schützen.



Bei der Veranstaltung am 17. und 18. März soll es außerdem verstärkte Personen- und Fahrzeugkontrollen geben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch eine Flugverbotszone für unbemannte Fluggeräte - etwa Modellflieger und Drohnen - werde eingerichtet.

Die Stadt Baden-Baden rechnet bei dem Treffen der führenden 19 Industrie- und Schwellenländer sowie der EU mit rund 1800 internationalen Gästen. Außerdem seien bislang fünf Protestaktionen angemeldet, sagte ein Sprecher der Kommune. "Wir hoffen aber, dass alles friedlich abläuft."