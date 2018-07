Sicherheitstipps zum Schutz der trockenen Natur / Feuerwehrverband warnt vor Vegetationsbränden bei hohen Temperaturen (FOTO)

Berlin (ots) -Trockene Vegetation und hohe Temperaturen: Bei den aktuellenWitterungsverhältnissen genügt bereits eine fahrlässig weggeworfene,glimmende Zigarette, um die Natur in Brand zu setzen."Vegetationsbrände können sich rasend schnell ausbreiten und etwaGetreidefelder komplett vernichten", warnt Frank Hachemer,Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).Der Deutsche Feuerwehrverband gibt vier Tipps zum Vermeiden vonBränden:- Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände indie Natur - erst recht nicht aus dem Fahrzeug! Schnell kommt eszu einem Böschungsbrand an Autobahnen und anderen Straßen.- Lassen Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auftrockenen Feldern oder Wiesen stehen. Es besteht die Gefahr,dass sich die Vegetation daran entzündet. Dies betrifft nebenallen Modellen mit am Fahrzeugboden liegenden Katalysatoren(viele Pkw mit Otto-Motoren) künftig auch immer mehr Fahrzeugemit der Abgasnorm Euro VI. Werden diese in denRegenerationsmodus geschaltet, können sehr hohe Temperaturenauftreten.- Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen.Respektieren Sie Verbote zum Beispiel in Waldbrand gefährdetenGebieten.- Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über Notruf112. Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche ander weiteren Ausbreitung, wenn Sie sich dabei nicht selbst inGefahr bringen.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell