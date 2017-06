Sicherheitstagung in München: Unternehmen und der internationale Terrorismus / Vorträge von MdB Stephan Mayer (Innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Ex-BND-Chef August Hanning

Taufkirchen (ots) - Viele Unternehmen unterschätzen das Verbotgemäß EU-Anti-Terror-Verordnung, Personen zu beschäftigen, die deminternationalen Terrorismus zuzuordnen sind - und riskierenschwerwiegende juristische und damit auch wirtschaftliche Folgen. Aufeiner gemeinsamen Veranstaltung von ROC und MHP Solution Group am 3.Juli 2017 im Bayerischen Hof in München klären Experten aus Politikund Wirtschaft darüber auf, wo die Unternehmen heute stehen und wassie tun können, wenn nicht sogar müssen.Es kommt nicht von ungefähr, dass die Tagung von ROC und MHPSolution Group - genau wie die seit 1963 bestehende MünchnerSicherheitskonferenz - im Hotel Bayerischer Hof in Münchenstattfindet. Schließlich geht es auch bei der ebenfalls hochkarätigbesetzten Veranstaltung am 3. Juli um die Bedrohung durch deninternationalen Terrorismus. Im Fokus stehen die Fragen, in welcherForm Unternehmen bislang darauf reagieren und was sie gemäß denEU-Anti-Terror-Verordnungen tun sollten. Ausrichter derSicherheitstagung sind die auf Human Capital Management (HCM)spezialisierte Unternehmensberatung ROC sowie dieAußenwirtschafts-Experten der MHP Solution Group.Die Veranstalter werden in München unter anderem erstmals dieErgebnisse einer aktuellen Befragung unter Geschäftsführern deutscherUnternehmen präsentieren. Es geht darum, wie genau die Unternehmenihre Pflicht kennen, die Beschäftigungsdaten mit bestehendenTerrorlisten abzugleichen, welche Maßnahmen sie bereits heutedurchführen und was sie für die Zukunft planen.Stephan Mayer, Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB) undInnenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wird dieKonferenz mit seinem Vortrag zum Thema "Bürger und Staat schützen -Innere Sicherheit 2020" eröffnen. Auf ihn folgt der ehemaligePräsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) und Staatssekretära.D., Dr. August Hanning. Er wird darlegen, wie die aktuelleBedrohungslage durch den internationalen Terrorismus aussieht, wasdas für die Unternehmen bedeutet - und vor welchen Schwierigkeiteninsbesondere Firmen stehen, die Geschäfte über Landesgrenzen hinwegtätigen.Der dritte Block der - im kleinen, lernintensiven Rahmendurchgeführten - Veranstaltung für Vorstände, Geschäftsführer undPersonalleiter ist nutzwertorientiert: ROC und MHP Solution Groupwerden ihre gemeinschaftliche Lösung zum Abgleich von Mitarbeiternmit bestehenden Sanktionslisten vorstellen. "Es ist hochriskant, dassviele Unternehmen in Deutschland nach wie vor auf den Abgleich vonBeschäftigtendaten mit bestehenden Terrorlisten verzichten, welchendie EU fordert. Dabei bindet ein mögliches Strafverfahren erheblicheRessourcen im Unternehmen. Ganz zu schweigen von dem Imageschaden,der durch die Beschäftigung eines Terrorverdächtigen eintreten kann",sagt Oliver Back, Global COO der ROC Group. "Deshalb bieten ROC undMHP Solution Group gemeinsam eine hervorragende Lösung zur Prüfunganhand von Sanktionslisten an."Der Umgang mit Beschäftigtendaten ist immer ein heikles Thema, dasgroße Sorgfalt erfordert. "Datenschutzbedenken sollten sehr ernstgenommen werden, vor allem in einem so sensiblen Bereich wie demTerrorismus", erklärt Marc Fürstner, Geschäftsführer der MHP SolutionGroup. "Nicht jedes Unternehmen verfügt hier über die nötigeCompliance-Erfahrung. In diesem Fall können externe Fachleute nichtnur dabei helfen, die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Sietragen auch dazu bei, den Betriebsfrieden zu wahren".Anmeldungen zur kostenlosen Veranstaltung bitte per Mail anbackoffice@roc-group.de oder telefonisch unter der +49 89 2000564-10.Die Plätze sind auf 30 Teilnehmer begrenzt.HintergrundinformationenROC (www.roc-group.de) ist das weltweit führende Consultinghausfür SAP Human Capital Management (HCM). 1998 in Großbritanniengegründet, beschäftigt ROC mittlerweile mehr als 150 Berater, die fürKunden rund um den Globus mithilfe von SAP-Technologie Lösungenentwickeln, die den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus abbilden. AlleROC-Berater verfügen dabei stets über profunde Kenntnisse im Bereichder verschiedenen Industrien, des HR-Managements als auch derdahinterliegenden SAP-Plattformen und Technologien.Die MHP Solution Group ist (www.mhp-solution-group.com) mit ca.100 Mitarbeitern an 5 Standorten in Europa einer der führendenAnbieter von Anwendungen für die Versandabwicklung, den Außenhandelund Lagerlogistik. Unsere ca. 2.500 Kunden optimieren undvereinfachen ihre kaufmännischen Prozesse mit Lösungen aus unseremPortfolio. Ein hohes Maß an Integration und Automatisierung inVerbindung mit den bestehenden kaufmännischen Lösungen ist einwichtiger Punkt in der Implementierung. Die Bereitstellung erfolgtsowohl lokal am Standort als auch in der Cloud.Pressekontakt:corpNEWSmediaThöring & StuhrKommunikationsberatungArne StuhrTel.: +49 (0) 40 207 69 69 8-3Mail: arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: ROC Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell