Sicherheitsspezialist erweitert die innovative, cloudbasierte Plattform / SonicWall adressiert mit neuen Lösungen und Services verstärkt den Mittelstand

München (ots) - SonicWall bringt ein neues, innovativesLösungsportfolio auf den Markt, das zwölf neue Produkte sowiezahlreiche Erweiterungen der SonicWall Capture Cloud-Plattformumfasst. Die cloudbasierte Plattform für Unternehmen ermöglicht einintegriertes Sicherheitsmanagement inklusive Reporting und Analysenfür Endpunkte, Firewalls und Cloud-Anwendungen. Ziel ist es, mitdiesem neuen Portfolio an Sicherheitslösungen mittelständischeUnternehmen vor bekannten wie unbekannten Cyberbedrohungen optimal zuschützen.SonicWall, ein etablierter Anbieter von Sicherheitslösungen, derbereits heute mehr als eine Million Netzwerke absichert, legt denFokus mit einem neuem Lösungsportfolio verstärkt auf den Schutzmittelständischer Unternehmen. Die SonicWall Capture Cloud-Plattformumfasst jetzt zwölf neue Produkte sowie Updates für die verschiedenenSicherheitslösungen. Sie bietet damit ein integriertes, skalierbaresund flexibles Cloud-Management und echte End-to-End-Security fürNetzwerke, E-Mails, Endpunkte sowie mobile und remote Nutzer."In den vergangenen 18 Monaten haben wir uns darauf konzentriert,unser Portfolio an Sicherheitslösungen zu erweitern", erklärt BillConner, President und CEO von SonicWall. "Heute können wir einecloudbasierte Plattform anbieten, die das Sicherheitsmanagement, dasReporting sowie die Analysen für Endpunkte, Firewalls undCloud-Anwendungen vereint und damit maximale Transparenz schafft.Unsere Capture Cloud-Plattform bietet die erforderliche Sicherheit,die im Kampf gegen Cyberkriminalität und Cyberbedrohungen notwendigist - vor allem, wenn man die Ausnutzung von Sicherheitslücken wieMeltdown, Spectre oder auch Angriffsformen, die MicrosoftOffice-Dateien oder PDFs nutzen, betrachtet."Cloudbasiertes Governance-, Compliance- und Risiko-ManagementDas SonicWall Capture Security Center ermöglicht es, alleSicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsservices mit größtmöglicherÜbersichtlichkeit, Genauigkeit und Geschwindigkeit übergreifend zusteuern ("Single Pane of Glass") und schafft damit eine durchgängigeBasis für das Governance-, Compliance- und Risiko-Management. DasCapture Security Center vereinfacht und automatisiert zahlreicheAufgaben und ermöglicht eine genauere Koordination allerSicherheitsmaßnahmen. Dies umfasst Firewalls, virtuelle Firewalls inPrivate Cloud- und Public Cloud-Umgebungen (inklusive MicrosoftAzure), Endpunkte innerhalb und außerhalb des Netzwerks, remoteangebundene Anwender sowie E-Mail-Clients.Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:- integrierte Threat Intelligence vom SonicWall Capture ATPSandbox-Service über den Capture Client bis hin zu denSentinelOne-Datenbanken mit Bedrohungsinformationen- Workflow-Automatisierung für die Umsetzung vonFirewall-Richtlinien und Audit-Anforderungen- Bereitstellung ohne jeglichen Aufwand für die Installation, dieKonfiguration und die Nutzung- flexibles Reporting mit mehr als 140 vordefinierten Berichten- intelligente Analysen für eine schnelle Entscheidungsfindung unddie Priorisierung von Sicherheitsmaßnahmen- skalierbare Cloud-ArchitekturCapture Client mit Endpunkt-Schutz bietet jetzt auchSandbox-Analysen für die CloudSonicWall Capture Client mit Endpunkt-Schutz von SentinelOne istjetzt in den SonicWall Capture ATP-Sandbox-Service integriert, umverdächtige Dateien automatisch für eine weitere Analyse in die Cloudhochladen zu können. Dies kann erforderlich sein, wenn Capture Clienteine Bedrohung erkennt, jedoch das Ausmaß als moderat bewertet,sodass noch keine Benachrichtigung erfolgt. Dank der Integration derCapture ATP-Datenbank für Risikobewertungen können Administratorendie Einschätzungen zu verdächtigen Dateien auf Endpunkten und Servernabfragen, die mit Capture Client Advanced abgesichert sind. Darüberhinaus können Administratoren Whitelists für ihre eigenen Anwendungenerstellen, um False-Positives (Fehlalarme) zu vermeiden.Neue Next-Generation Firewalls NSa für mittelständischeUnternehmenEin Eckpfeiler der Fokussierung auf den Mittelstand ist SonicWallsEinführung von fünf neuen, leistungsstarken Next GenerationFirewalls: die Modelle NSa 6650, 9250, 9450 und 9650. Die neuenNSa-Modelle bieten Hochverfügbarkeit für einen zuverlässigen,kontinuierlichen Geschäftsbetrieb bei der niedrigsten TCO imBranchenvergleich. Zudem verfügen sie über 10-GbE- und2,5-GbE-Schnittstellen, um mehr Geräte direkt an dieSicherheitslösung anzubinden, ohne dass ein Switch erforderlich ist.Alle fünf Modelle ermöglichen mehr Verbindungen als ihre Vorgänger,einschließlich der nahezu fünffachen Anzahl an SPI-Verbindungen (SPI:Stateful Packet Inspection) und der 25-fachen Anzahl anSSL/TLS-DPI-Verbindungen (DPI: Deep-Packet-Inspection).Zu den technischen Leistungsmerkmalen zählen:- 10-GbE- und 2,5-GbE-Firewalls- verfügbar als HA-Bundle- bis zu 1,5-fach höhere Leistung als die Vorgänger- bis zu 10-mal mehr verschlüsselte Verbindungen als die Vorgänger- TLS/SSL-Entschlüsselung und Untersuchung in Echtzeit- redundante Netzteile und Lüfter- integrierter, modularer Speicher- ausgestattet mit der neuen Version SonicOS 6.5.2Darüber hinaus führt SonicWall die Serie NSsp 12000 ein. DieseSerie mit den beiden Modellen NSsp 12400 und 12800 richtet sich anMSPs, Unternehmen mit verteilten Infrastrukturen und Data Center.Beide Firewall-Serien NSa und NSsp nutzen innovative Technologienwie Machine Learning für die SonicWall Capture Cloud-Plattform, diebewährten Schutz vor hochentwickelten Cyberbedrohungen wieRansomware, Zero-Day-Attacken und Netzwerkangriffen bieten - ohnedabei die Leistung zu beeinträchtigen.Erweiterungen für SMA, Email Security und SonicOSSonicWalls Sicherheitsstrategie umfasst auch eine Reihe an Updatesund Erweiterungen für viele SonicWall-Produktlinien und -Dienste.Hierzu zählen:- SonicOS 6.5.2- Secure Mobile Access (SMA) 1000 Series 12.2- SMA 100 Series 9.0- Email Security 9.2- Analytics (Cloud- und On-Premises-Optionen)- Global Management System (GMS) 8.6Ausführliche Informationen zu SonicWalls strategischer Ausrichtungsowie den neuen Lösungen finden Sie hier:Bild: http://ots.de/Y0wzVXLangfassung: http://ots.de/TG6QglKurzfassung: http://ots.de/adwCXlSonicWall - das UnternehmenSeit mehr als 26 Jahren bekämpft SonicWall Cyberkriminalität undschützt kleine, mittelständische und große Unternehmen weltweit.Gestützt durch die Forschungsarbeit der SonicWall Capture Labs unddurch die beeindruckende Expertise der mehr als 26.000Channel-Partner weltweit, sichert SonicWall mehr als eine MillionUnternehmens- und mobile Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Datenmit den preisgekrönten Lösungen für die Erkennung und Abwehr vonBedrohungen in Echtzeit ab. 