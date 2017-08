Sicherheitsrisiko heißer Kaffee - Ford-Test: Wie stabil stehen Becher, Flaschen und Kannen in den Getränkehaltern?

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Köln (ots) -- "Achterbahn-Test": Auf die Behälter und Getränke wirkenFliehkräfte von bis zu 5g- Experten warnen bei langen Autofahrten und hohen Temperaturenvor Dehydrierung- Wissenschaftlich getestete Playlist speziell für die Heimfahrtaus dem UrlaubUm weitgehend sicherzustellen, dass Becher, Flaschen und Kannen imAuto nicht umkippen können, absolviert Ford den so genannten"Achterbahn-Test" auf der werkseigenen Teststrecke in Köln-Merkenich.Dabei wedeln die Testfahrer in Ford-Fahrzeugen mit hoherGeschwindigkeit durch einen Slalom-Parcours. Die "Beifahrer":Flüssigkeiten in unterschiedlichen Behältern, abgestellt in denGetränkehaltern zum Beispiel auf den Mittelkonsolen der Fahrzeuge -von der Thermoskanne mit Tee bis zum Super-Size-Pappbecher fürSoftdrinks. Auf die Behälter und Flüssigkeiten wirken Fliehkräfte vonbis zu 5g, ähnlich wie bei einer Fahrt mit der Achterbahn. Analysiertwird bei diesen Tests, ob die Behälter auch bei zügiger Kurvenfahrtsicher in den Getränkehaltern stehen oder ob und wann sie sichverselbständigen. Der Test hat einen ernsten Hintergrund: Es kanndurchaus ein Sicherheitsrisiko sein, wenn der Fahrer zum Beispiel ineiner Autobahnkurve oder bei einem plötzlichen Bremsmanöver heißenKaffee auf die Hose oder gar auf die nackte Haut geschüttet bekommt,weil der Becher der Coffee-Shop-Kette nicht stabil im Getränkehaltersteht. Mehr Infos zu diesem Thema im Video:https://youtu.be/REs67jT4wCMStudien haben zudem gezeigt, dass Autofahrern, die auf längerenStrecken und hohen Temperaturen nicht ausreichend trinken, ähnlichviele Fahrfehler unterlaufen wie solchen Personen, die kleine MengenAlkohol zu sich genommen haben*. Experten raten daher, dieFlüssigkeitsaufnahme unterwegs zu verdoppeln, beispielsweise in Formvon Mineralwasser oder Saftschorlen. "Das leicht erreichbareLieblingsgetränk gehört für viele Autofahrer zum Reisekomfort.Überdies hilft eine ausreichende Trinkmenge, unterwegs dieKonzentrationsfähigkeit zu erhalten", sagt Martin Dawid, Manager,Body Engineering, Ford of Europe.Und für diejenigen, denen dieser Tage der Weg zurück aus demUrlaub besonders schwerfällt, empfiehlt Ford außerdem die vonSpezialisten entwickelte "Science of Sound"-Playlist auf Spotify:http://ots.de/0pVOoEine gemeinsame Studie von Ford, Spotify und der New YorkUniversity, kam erst kürzlich zu der erstaunlichen Schlussfolgerung,dass melancholische Musik, gepaart mit treibenden Rhythmen, einenpositiven Effekt auf das Wohlbefinden der Autofahrer hat."Melancholische Lieder haben oftmals eine erhebende Wirkung. EinGrund könnte sein, dass uns genau diese Melodien an schwierigeErfahrungen erinnern, die wir erfolgreich überwunden und aus denenwir etwas gelernt haben", sagte Amy Belfi, Neurowissenschaftlerin vonder New York University und ausgewiesene Expertin für dieAuswirkungen von Musik auf das Gehirn.* http://ots.de/l3KlkFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell