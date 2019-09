Stuttgart (ots) -Das Präventionsmagazin "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten"am Dienstag, 3.September 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen /Moderation Fatma Mittler-SolakDiebe müssen ihre Opfer nicht mehr berühren, um an ihr Geld zukommen. Alles, was sie benötigen, ist ein handelsüblichesKartenlesegerät für EC- und Kreditkarten, das sie in die Nähe desPortemonnaies des Opfers bringen. Ist darin eine Kreditkarte mitNFC-Technik, kann der Dieb unbemerkt bis zu 25 Euro abbuchen. Inanderen Varianten ermöglicht diese Technik das Abbuchen noch weitgrößerer Summen. "Vorsicht Verbrechen" testet in Mainz, wie leichtder digitale Diebstahl ist - und zeigt, wie man sich schützen kann.Am Dienstag, 3. September 2019, 21 bis 21.45 Uhr im SWR Fernsehen.Jagdopfer Mensch - die unterschätzte GefahrDie 86-jährige Lisette W. aus Dalberg bei Bad Kreuznach wurde beimNüsse Sammeln in ihrem Garten vergangenen November von einem Jägererschossen. Er hatte oberhalb des Hauses der Rentnerin an einerTreibjagd auf Wildschweine teilgenommen. Gegen den Jäger wird zurzeitvor Gericht verhandelt. Ein aufsehenerregender Jagdunfall, aber keinEinzelfall. "Vorsicht Verbrechen" berichtet über die unterschätzteGefahr durch Jagdgewehrkugeln, die bis zu fünf Kilometer weitfliegen.Bei Anruf Abzocke - wie unseriöse Call-Center VerbrauchernStromverträge unterschiebenEs ging nur um ein Angebot. Mehrfach betonte eine Kundin ausRheinhessen einem Anrufer gegenüber, sie wolle nur ein Angebot füreinen neuen Stromvertrag. Doch einige Tage später erhielt sie perPost bereits die Auftragsbestätigung für einen Stromanbieterwechsel.Beschwerden über solch unseriöses Vorgehen von Call-Centern häufensich bei den Verbraucherzentralen. "Vorsicht Verbrechen" zeigt, wieman sich dagegen wehren kann.Überfall statt Kontrolle - wie falsche Polizisten einenGeldtransport ausraubenAuf der Autobahn A5 bei Weingarten wurde im Juli dieses Jahres einGeldtransporter einer Sicherheitsfirma von einem Fahrzeug überholt,in dessen Heck eine rote LED-Anzeige blinkte, die zum Folgen desFahrzeugs aufforderte - alles wirkte, als sei es eine Zivilstreifeder Polizei. Als die beiden Fahrzeuge in einer Behelfsausfahrtanhielten stiegen tatsächlich zwei Männer in Polizeiuniform aus. Dannaber bedrohten sie die Sicherheitsleute mit Schusswaffen und ließensich von ihnen die Koffer mit Bargeld aus dem Transporter geben. DiePolizei hofft auf Hinweise der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer.Mit dem Gehstock gegen Gewalt - eine 84-jährige AlltagsheldinMan ist nie zu alt, um zur Heldin zu werden. Karolina Eichhorn ausNeckarsulm sieht, wie ein Mann eine Frau zu Boden schlägt und auf sieeinprügelt und -tritt. Die 84-Jährige nimmt ihren ganzen Mut zusammenund schlägt mit ihrem Gehstock auf den Rücken des Täters ein, bisdieser schließlich von seinem Opfer ablässt und flieht. Vermutlichhat sie der jungen Frau damit das Leben gerettet."Vorsicht Verbrechen"Die Sendereihe "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten" ist dasNachfolgeformat des Fahndungs- und Sicherheitsmagazins"Kriminalreport Südwest" mit aktualisiertem Konzept und neuemSendeplatz. Vor dem Hintergrund eines gestiegenen Sicherheits- undInformationsbedürfnisses der Bevölkerung steht das Thema Präventionmit anschaulichen Beispielen zum Schutz vor Diebstahl oderBetrugsfallen im Mittelpunkt der Sendungen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendungen unter ARDmediathek.de zusehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/vorsichtverbrechenFotos unter ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell