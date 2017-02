Sicherheitskonferenz: Das bringt der Tag in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der zweite Tag, der Samstag, ist traditionell der wichtigste Tag auf der Münchner Sicherheitskonferenz - so auch in diesem Jahr.



Hier der Überblick über die Höhepunkte des Tages:

- Gleich am Vormittag treffen US-Vizepräsident Mike Pence und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erstmals aufeinander - und gleich zu einer Art Rededuell: Zunächst spricht Merkel zu den mehr als 500 Konferenzteilnehmern, dann will Pence die Schwerpunkte der US-Außenpolitik unter dem neuen Präsidenten Donald Trump darlegen. Anschließend wollen Merkel und Pence am Rande der Konferenz zu einem 45-minütigen Gespräch hinter verschlossenen Türen zusammenkommen. Es ist die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt.

- Nach den Reden von Merkel und Pence sind am Vormittag unter anderem Statements von UN-Generalsekretär António Guterres und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. Mit Spannung erwartet wird zudem der Auftritt des russischen Außenministers Sergej Lawrow.

- Am Rande der Sicherheitskonferenz soll es am Samstag ein Krisentreffen zur Ukraine geben: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat seine Kollegen aus der Ukraine, Russland und Frankreich zu einem Gespräch im sogenannten Normandie-Format eingeladen.

- Am Nachmittag gibt es unter anderem Podiumsdiskussionen zu Terrorismus und radikalem Extremismus. Auf dem Podium wird dann unter anderem der neue US-Heimatschutzminister John Kelly erwartet.

- Am Samstagabend soll der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Ewald-von-Kleist-Preis der Konferenz geehrt werden.

- Für den Nachmittag haben Gegner der Sicherheitskonferenz zu Protesten aufgerufen. Zur Hauptkundgebung haben die Veranstalter bis zu 4000 Demonstranten angemeldet.