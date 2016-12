Sicherheitsexperten kritisieren Buchungssysteme bei Flugreisen

HAMBURG (dpa-AFX) - Bei der Buchung von Flugreisen werden nach Angaben von Sicherheitsexperten wesentliche Vorkehrungen für den Datenschutz von Passagieren missachtet.



Die Buchungssysteme stammten meist aus den 70er oder 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, kritisierten Karsten Nohl und Nemanja Nikodijevic von der IT-Sicherheitsfirma Security Research Labs (SRL) am Dienstagabend beim Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Hamburg. Wegen mangelhafter Zugangskontrollen zu Daten des Reservierungssystems Amadeus könne es zu vielfachem Missbrauch kommen. Über die Analysen des SRL-Teams hatte am Dienstag vorab auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet./pz/DP/he