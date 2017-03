--------------------------------------------------------------Beitrag Podiumsdiskussionhttp://ots.de/PVex7--------------------------------------------------------------Siegburg (ots) -Wie man Auslandseinsätze gut vorbereiten und möglichst sichermachen kann, diskutierten Experten auf dem 4. Dr. WalterSicherheitsforum. Neben Fachvorträgen gab es erstmals auch ein Podiumzu den Themen Prävention, Qualitätsmanagement und Fürsorgepflicht.Ein Best-Practice-Beispiel brachte Tom van Herwijnen von derChristoffel Blindenmission mit. Er präsentierte einSicherheits-Manual für Menschen mit Behinderungen, die trotz Handicapaus verschiedenen Gründen in Einsatzgebiete reisen müssen. CBM wurdedeshalb für den Duty of Care Award 2016 besonders empfohlen.Diskussion über RisikenIm Anschluss diskutierten über 100 Teilnehmer, welche Vorbereitungund Betreuung Einsatzkräfte im Ausland brauchen. Bisher gibt es keineeinheitlichen Standards und Maßstäbe, wie Auswahl und Begleitung derFreiwilligen und Fachkräfte organisiert werden. Wie wirdsichergestellt, dass die Freiwilligen die gesundheitlichen undpsychischen Voraussetzungen für ihren Einsatz mitbringen?Gesundheitsfragen und psychologische Screenings könnten helfen, dassTeilnehmer gesund ins Ausland gehen und auch gesund wieder kommen.Auf der anderen Seite setzen Themen wie Datenschutz undFinanzierbarkeit Grenzen.Fachmesse zur Sicherheit im AuslandAuf einer Fachmesse stellten Experten vor, was im Bereich derSicherheit auf Auslandseinsätzen derzeit machbar ist. Darunter wardas Kompetenzzentrum für internationale Sicherheit der RheinischenFachhochschule Köln, die AKE Experten für Auslandssicherheit undKrisenmanagement sowie die EMC Kampfmittelbeseitigung. Außerdempräsentierten der App-Entwickler Global Warning System, dieAssistance MD Medicus und der Versicherungsvermittler Siegemund ihreLeistungen.Über das Dr. Walter-SicherheitsforumDas Sicherheitsforum widmet sich dem Thema Sicherheit bei Reisenund Auslandseinsätzen. Teilnehmer sind Experten undPersonalverantwortliche von Organisationen derEntwicklungszusammenarbeit. Dr. Walter versichert unter anderemFachkräfte und Entwicklungshelfer in Einsatz- und Krisengebieten. DasSicherheitsforum findet seit 2011 im zweijährigen Turnus in Siegburgstatt, zum nächsten Mal im März 2019.Pressekontakt:Stefan Meyer+49 2247 9194 - 778presse@dr-walter.comOriginal-Content von: Dr. Walter GmbH, übermittelt durch news aktuell