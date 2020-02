Sicherheit und Verteidigung auf der ILA 2020: High-Tech, Einsatzfähigkeit und Nachwuchs im Fokus

Berlin (ots) - Wie kann Europa den Bedrohungslagen der Zukunft erfolgreichbegegnen? Diese und andere zentrale Fragen der Sicherheit und Verteidigungspielen bei der ILA Berlin vom 13. bis 17. Mai 2020 wieder eine herausragendeRolle. Neben der Bundeswehr als größtem Aussteller sind die Streitkräftezahlreicher Nationen mit modernstem Fluggerät und neuesten Technologienvertreten. Insgesamt werden auf der ILA Delegationen und Besucher aus überhundert Nationen erwartet. Mehr als 200 Fluggeräte werden in der Luft und aufder Ausstellungsfläche zu sehen sein.BDLI-Präsident Dirk Hoke sagt: "Die militärische Luftfahrt spielt auf der ILAwieder eine entscheidende Rolle. Wir treiben Innovationen voran, um derwachsenden Rolle der deutschen Streitkräfte für Demokratie, Sicherheit undWohlstand in Europa gerecht zu werden. Unsere gesamte Industrie, die dieSystemhäuser und die mittelständisch geprägte Zulieferlandschaft umfasst,verfügt in Deutschland und Europa über herausragende technologische Kompetenzen.Diese können auf der ILA hautnah erlebt werden - vom Eurofighter, A400M über dieHelikopter wie H145 bis zu den Produkten und digitalen Services unserernationalen Betreuungsindustrie, die einen hohen und unverzichtbarenWertschöpfungsanteil für die fliegenden Plattformen erbringt."Military Support Center zeigt Innovationen und KooperationenIm Military Support Center (MSC) in Halle 3 zeigen Luftwaffe und Industrie, wiesie gemeinsam an der Einsatzbereitschaft von Luftfahrzeugen und Ausrüstungarbeiten. Systemhäuser stellen dabei vor, wie sie im Schulterschluss mit derLuftwaffe neue Technologien aus den Bereichen Digitalisierung, Konnektivität undCybersicherheit für die Bundeswehr nutzbar machen. Eine besondere Rolle sowohlfür die Einsatzbereitschaft als auch für die technologische Weiterentwicklungder Streitkräfte kommt dabei den mittelständischen Unternehmen zu. Als Teileiner komplexen Lieferkette tragen sie wesentlich zur Leistungsfähigkeit derSysteme bei und präsentieren im MSC ihre umfangreichen Produkte und Services.Zukunftsorientierter ArbeitgeberDie Bundeswehr präsentiert sich auf der ILA als attraktiver undzukunftsorientierter Arbeitgeber. Sie bietet einzigartige Berufsbilder, diedurch höchste Qualität der Ausbildung bestechen. Der Auftrag - der Schutz derBürgerInnen und unserer Demokratie - erfordert von jedem Einzelnen ein Höchstmaßan Zuverlässigkeit und Verantwortung ebenso wie Teamwork und Professionalität.Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, zeigt sichbegeistert: "Kommen Sie zur ILA! Hier erleben Sie unsere Flugzeuge und dieHigh-Tech der Bundeswehr hautnah. Das Wichtigste aber ist, dass Sie die Menschenund ihren Dienst dahinter kennenlernen. Alle, von A, wie unseren A400M- Pilotenbis Z, unseren zivilen Mitarbeitern, gehören zu unserem starken Team Luftwaffe.Gemeinsam mit dem BDLI stehen wir für eine einsatzbereite und moderne Luftwaffe.Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Ausstellungsgelände und präsentierenIhnen ein abwechslungsreiches Programm mit Flugvorführungen, getreu dem Motto:'Luftwaffe fühlt sich gut an!'"Europa als starker Partner der ILAMit der Europäischen Kommission steht der ILA 2020 ein bedeutender Partner zurSeite. Nirgendwo sonst arbeitet die europäische Industrie so eng zusammen wie inder Luft- und Raumfahrt. Unter der neuen Führungsspitze der EuropäischenKommission sollen in den kommenden Jahren die nächsten Schritte hin zu einereuropäischen Verteidigungsunion unternommen werden. So soll Europa in die Lageversetzt werden, eine gesteigerte Verantwortung als global player in derinternationalen Sicherheitsarchitektur zu übernehmen. Auch die Beschaffung vonMaterial soll stärker europäisch koordiniert werden, um Synergien zu erzeugenund die Kompetenz bei Schlüsseltechnologien in Europa zu erhalten undauszubauen. Der Austausch zu diesen Themen wird bei der ILA auf höchsterinternationaler Ebene stattfinden.Weitere InformationenAussteller im Military Support Center:- Airbus Defence & Space GmbH- Airbus Helicopters Deutschland GmbH- MTU Aero Engines AG- MBDA Deutschland GmbH- Autoflug GmbH- Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH- Diehl Aerospace GmbH- Diehl Defence GmbH & Co. KG- ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH- Hensoldt Sensors GmbH- Rohde & Schwarz GmbH & Co. 