Sicherheit und Gesundheit für die Arbeits- und Bildungswelt 4.0 / Aktualisiertes Positionspapier der gesetzlichen Unfallversicherung zur Prävention

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Spitzenverband derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen, hat ein aktualisiertesPositionspapier zur Prävention verabschiedet. Es beschreibt in zehnPunkten die wichtigsten Beiträge der gesetzlichen Unfallversicherung,um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit auch zukünftig in einersich rasant wandelnden Arbeits- und Bildungswelt zu gewährleisten.Zentrales Anliegen ist es, für eine Kultur der Prävention inBetrieben und Bildungseinrichtungen zu werben und sie dabei zuunterstützten, Sicherheit und Gesundheit zu einemselbstverständlichen Bestandteil ihres Handelns zu machen.Die Arbeits- und Bildungswelt 4.0 birgt viele Vorteile undChancen, aber auch neue Herausforderungen und Gefährdungen. DieDigitalisierung führt zu neuen Formen der Arbeit und zurFlexibilisierung von Beschäftigungsformen, Arbeitsorten undArbeitszeitmodellen. Was bedeutet das für die "Vision Zero", dieBerufsgenossenschaften und Unfallkassen sich zum Ziel gesetzt haben?Die Vision eine Welt ohne Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten undarbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, wobei die Vermeidung vontödlichen und schweren Arbeitsunfällen sowie von Berufskrankheitendie höchste Priorität haben.Dazu Prof. Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV: "Inden letzten beiden Jahrzehnten ist die Zahl tödlicher und schwererArbeits-, Schul- und Wegeunfälle um etwa zwei Drittel zurückgegangen.Das ist ein toller Erfolg. Aber in den letzten Jahren gingen dieZahlen nur noch langsam zurück. Wir brauchen einen neuen Impuls. Mitunserer Kampagne kommmitmensch werben wir deshalb für eine Kultur derPrävention in Betrieben und Bildungseinrichtungen. Sicherheit undGesundheit ist kein Randthema. Es gehört mitten hinein ins Leben undin alle Arbeitsprozesse."Zur "Position der gesetzlichen Unfallversicherung zur Prävention":http://ots.de/j2cRIoZur Kampagne: https://www.kommmitmensch.dePressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.de