Sicherheit fürs Dach - und den Dachdecker / Neue Außendichtungsbahn SOLITEX MENTO ULTRA schützt beim Arbeiten mit großem Lattenabstand (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Wenn Dachhandwerker großformatige Ziegel verarbeiten, steigt fürsie das Unfallrisiko. Denn die Lattenabstände sind dann meist zugroß, um sie bei einem Fehltritt vor dem Durchstürzen zu bewahren.Hier kommt die neue Unterdeck- und Unterspannbahn SOLITEX MENTO ULTRAins Spiel. Mit ihrer besonders reißfesten Armierung erfüllt sie dieVorgaben der DIN 4426 an die Absturzsicherung und eignet sich damitspeziell fürs Verlegen unter großformatigen Dachziegeln. Gleichzeitigbesitzt sie die von pro clima-Außendichtungsprodukten bekanntenVorzüge.Ob Dach oder Fassade: Bahnen für die Außendichtung müssen echteMultitalente sein. Einerseits sollen sie Konstruktion undWärmedämmung jahrzehntelang zuverlässig vor Wind und Wetter schützen.Andererseits soll Feuchtigkeit aus dem Bauteil schnell nach außenabtrocknen können. Dabei sind die Bahnen oft schon während derBauzeit starken mechanischen Belastungen ausgesetzt.Typisch für die SOLITEX MENTO-Familie:wasserdicht, diffusionsoffen, alterungsbeständig"Unsere Dachbahnen aus der SOLITEX MENTO-Familie meistern solcheAufgaben problemlos. Dafür sorgt vor allem ihre spezielleFunktionsmembran aus monolithischem TEEE-Kunststoff", erklärt proclima Anwendungstechniker Martin Großekathöfer.Der Wind- und Luftdichtungsspezialist hat sämtliche Materialienfür die sichere Außendichtung im Sortiment, bis hin zu Lösungen fürKonstruktionsdetails. Die Besonderheit der TEEE-Membran: Sie hatkeinerlei Poren. Deshalb können selbst winzigste Wassertröpfchen, wiesie etwa bei starkem Schlagregen vorkommen, nicht durchdringen.Dennoch ist die Membran hoch diffusionsoffen und transportiert imBauteil vorhandene Feuchtigkeit sogar aktiv nach außen ab - und dasumso schneller, je feuchter es ist. Weil der Kunststoff außerdembesonders hitze- und damit auch alterungsbeständig ist, bleibt dieFunktionsweise auf Dauer erhalten.Zusätzliche Sicherheit geben die beiden robusten Vliesschichten,zwischen denen die Membran liegt. Sie schützen den Funktionsfilm vorBeschädigung von außen, etwa wenn Dachhandwerker über die Bahnenlaufen, und vor UV-Einstrahlung. So gerüstet halten SOLITEXMENTO-Bahnen unbeschadet mehrere Monate bei freier Bewitterung ausund lassen sich auch als Behelfseindeckung nutzen. Im Fall der neuenSOLITEX MENTO ULTRA gilt dies für einen Zeitraum von vier Monaten.Arbeitsschutz wird großgeschriebenAls vierte Lage besitzt SOLITEX MENTO ULTRA ein extra reißfestesPolypropylen-Gelege. Es schützt Handwerker auf Dächern mit großenLattenabständen vor dem Abstürzen. Nebeneffekt: Durch die zusätzlicheArmierung eignet sich die Bahn auch für Einblasdämmstoffe. ZurArbeitssicherheit tragen weiterhin die Wabenstruktur sowie dieblendfreie Färbung des Deckvlieses aller SOLITEX MENTO-Bahnen bei.Das eine sorgt auch bei Nässe für hohe Rutschfestigkeit, das anderemacht die Arbeit angenehmer und dadurch sicherer.Sämtliche pro clima Unterdeck- und Unterspannbahnen lassen sichals regensichernde Zusatzmaßnahmen nach den Vorgaben desZentralverbands des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) einsetzen.Im Online-Systemfinder unterhttps://de.proclima.com/winddichtung-aussen/dach reichen drei Angabenaus, um die für den jeweiligen Anwendungsfall passende Systemlösungzu finden. Gefragt wird nach Dachneigung, Abweichung von derRegeldachneigung sowie der Anzahl erhöhter Anforderungen gemäß ZVDH.Man kann die geeigneten Produkte auch über entsprechende Tabellen impro clima Handbuch WISSEN 2018/19 sowie in einer gesondertenBroschüre ermitteln.

Pressekontakt:
Cornelia Lässing & Heide Merkel
cornelia.laessing@proclima.de
Tel: 06202-57814.36