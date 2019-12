Sicherheit für gebunkertes Bargeld

Wiesbaden (ots) - Aus Angst vor Strafzinsen bunkern immer mehr Sparer ihrBargeld in einem privaten Tresor oder einem Bankschließfach. Doch das Infocenterder R+V Versicherung warnt: Im Schadenfall wird Geld nicht automatisch in vollerHöhe erstattet. Verbraucher sollten deshalb unbedingt auf die richtigeAbsicherung achten.Einbrecher kennen jedes VersteckLaut Berechnungen der Deutschen Bundesbank hat jeder Deutsche durchschnittlichmehr als 70.000 Euro auf der hohen Kante. Wer solche Beträge jedoch bar mit nachHause nimmt, geht ein hohes Risiko ein. Zwar deckt die Hausratversicherung auchden Diebstahl von Bargeld ab, allerdings nur bis zu etwa 2.000 Euro - abhängigvom Versicherungsvertrag. Dabei ist es auch unerheblich, ob das Geld offen aufdem Tisch liegt oder in der Kaffeedose versteckt ist. "Für Einbrecher istBargeld immer eine leichte Beute, und sie kennen die üblichen Verstecke wieKaffeedose, Matratze oder Gefrierfach. Auch Geldkassetten oder Möbeltresore sindfür sie kein Hindernis", sagt Rolf Dockhorn, Experte für Sachversicherungen beider R+V Versicherung. "Sicherer liegen Scheine und Münzen in einem hochwertigenSafe, der fest verankert ist. Wer zusätzlich noch eine Einbruchmeldeanlageinstalliert, hat gute Chancen, dass die Versicherung die Entschädigungsgrenzedeutlich erhöht." Wieviel bei einem Diebstahl genau erstattet wird, hängt davonab, welche Bedingungen der Geschädigte mit der Versicherung vereinbart hat.Spezielle Versicherung für SchließfächerWichtig zu wissen: Selbst in einem Bankschließfach können Sparer nicht unbedingtriesige Summen einlagern - sie sollten ihre Bank fragen, ob Bargeldmitversichert ist und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Auch in derHausratversicherung ist der Inhalt des Bankschließfaches in der Regel bis zueiner gewissen Summe mit abgedeckt. Dockhorn empfiehlt Verbrauchern, die mehrGeld bunkern möchten, eine zusätzliche Absicherung: "Einige Versicherungenbieten spezielle Kundenschließfachversicherungen an, die Bargeld bis zurvereinbarten Höhe ersetzen. Sie tritt ein, wenn beispielsweise dasKreditinstitut überflutet wird oder Kriminelle die Schließfächer ausrauben."Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63400/4467261OTS: R+V InfocenterOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell