Sicherheit für Senioren zuhause: Smarte Herdwächter verhindern Küchenbrände (FOTO)

Oedheim (ots) -Etwa 50% aller Wohnungsbrände entstehen in der Küche, oftverursacht durch nicht ausgeschaltete oder überhitzte Herdplatten.Der speziell hierfür entwickelte Herdwächter warnt in kritischenKochsituationen und schaltet den Herd automatisch ab - auch bevor einBrand entsteht.Der Herd als Gefahr für SeniorenWenn es um die Frage geht, ob ältere Menschen mit beginnenderDemenz weiterhin alleine in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können,ist der Herd oft Sorge Nummer 1. Eine Pfanne wird auf dem Herdvergessen oder ein Topflappen versehentlich auf dem Herd abgelegt -und schon entsteht ein Herdbrand, der schnell auf das ganze Hausübergreift und zur Lebensgefahr wird. Die gängige Lösung ist dasAbklemmen des Herds, was allerdings oft mit einer rapidenVerschlechterung des geistigen Zustands vieler Senioren einhergeht.Der Herdwächter: schützt vor KüchenbrändenEine Innovation der Firma Indexa nimmt Angehörigen und Betroffenendiese Angst und sorgt für Sicherheit in der Küche: der Herdwächter.Das Gerät besteht aus einer Sensor- und einer Steuereinheit und wirdan einem elektrischen Herd angebracht. Der Infrarot- und Thermosensorerkennt hohe Temperaturen und Temperaturveränderungen derHerdplatten. Sobald eine Gefahrensituation erkannt wird, warnt dieSensoreinheit mit einem lauten Alarmton. Zusätzlich unterbricht dieSteuereinheit die Stromzufuhr zum Herd und schaltet diesenrechtzeitig ab. Somit kann verhindert werden, dass Brände entstehenund Bewohner durch giftige Rauchgase zu Schaden kommen.Keine Rauchmelder in der KücheHerkömmliche Rauchmelder werden in der Küche aufgrund des erhöhtenFehlalarmrisikos durch Kochdämpfe nicht empfohlen. Die Küche bleibtdamit meist unüberwacht. Der Herdwächter schließt dieseSicherheitslücke und ist mit allen elektrischen Herden kompatibel. Innorwegischen Neubauten sind derartige Geräte bereits Pflicht.Norwegen ist Deutschland damit einen großen Schritt in SachenBrandschutz voraus.Der Herdwächter: fördert eigenständiges WohnenOb in Privathäusern, Wohnheimen, Wohnungen von Senioren oderMenschen mit Gedächtnisstörung: Der Herdwächter sorgt für Sicherheitund fördert eigenständiges Wohnen. So können diese Menschen nochmöglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Das Gerät istüber Elektroinstallationsbetriebe erhältlich.