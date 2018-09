Berlin (ots) -Sie bringen Glück und sorgen für Sicherheit. DamitSchornsteinfeger ihre Arbeit sicher und ohne Gesundheitsrisikenverrichten können, bekennen sich wichtige Verbände diesesBerufsstandes zur "Charta für Sicherheit auf dem Bau" desPräventionsprogramms der Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft (BGBAU): Am 25. September 2018 haben der Bundesverband desSchornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband (ZIV) und derZentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. - GewerkschaftlicherFachverband - das Dokument in Haan unterzeichnet. Damit setzen sichdie Verbände für umfassende Sicherheitsstandards ein. Laut BG BAUgeschehen im Schornsteinfegerhandwerk pro Jahr rund 420meldepflichtige Arbeitsunfälle, zumeist durch stolpern, stürzen undabstürzen von Leitern und Treppen."Lebenswichtige Regeln außer Acht zu lassen ist keine Option -dafür sind das Wohl und die Gesundheit aller Beschäftigten imSchornsteinfegerhandwerk zu wichtig". So Bernhard Arenz, Leiter derPrävention der BG BAU, anlässlich der Unterzeichnung der Charta.Arenz verwies auch auf die neuen, zwischen Verbänden und BG BAUvereinbarten, Gewerkespezifischen Lebenswichtigen Regeln für dasSchornsteinfegerhandwerk: "Die Unterzeichnung der Charta ist einwichtiges Signal für alle Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger,dass an ihren Arbeitsplätzen Sicherheitsstandards eingehalten undkeine Unfallrisiken eingegangen werden. Ergänzend geben dieGewerkespezifischen Lebenswichtigen Regeln konkrete Hinweise, wiesicheres Verhalten im Alltag zur Selbstverständlichkeit werden kann".Demnach sind Unternehmen und Beschäftigte zum Beispiel gehalten,Leitern nur zu nutzen, wenn es keine sicheren Alternativen gibt. WerLeitern überhaupt verwendet, muss dafür sorgen, dass sie nichtumkippen oder wegrutschen können. Zudem sollen die BeschäftigtenVorkehrungen gegen Absturz und Durchsturz treffen und nur sichereVerkehrswege sowie geeignete Persönliche Schutzausrüstung nutzen.Darüber hinaus gelte es, die Schutzvorschriften beim Umgang mitGefahrstoffen unbedingt zu beachten, möglichst staubarm zu arbeitenund nur geprüfte elektrische Betriebsmittel einzusetzen.Die Kernbotschaft des Präventionsprogramms "BAU AUF SICHERHEIT.BAU AUF DICH" lautet "Sicheres Verhalten lohnt sich für dich, deineFamilie, Freunde und Kollegen!" Jeder hat das Recht und auch diePflicht, unnötige Risiken zu vermeiden. Niemand darf durch riskantesVerhalten sein Leben und seine Gesundheit oder Leben und Gesundheitanderer leichtfertig aufs Spiel setzen. Weitere Informationen unterwww.bau-auf-sicherheit.de.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: joachim.foertster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell