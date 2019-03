Sicherheit beim Frühjahrsputz im Garten: Wie sich Verletzungen durch Hochdruckreiniger vermeiden lassen

Finanztrends Video zu



--------------------------------------------------------------Gartenunfälle vermeidenhttp://ots.de/F1KORm--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Viele Gärten werden jetzt für die lang ersehnteFreiluftsaison fit gemacht. Dabei kommen vielerorts Hochdruckreinigerzum Einsatz. Doch die Verwendung der Geräte, deren Wasserstrahl einehohe Schneidwirkung erzeugt, birgt Verletzungsgefahren. Anlässlichdes Frühlingsbeginns hat die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) wertvolleTipps für die sichere Handhabung von Hochdruckreinigern.Der Wasserstrahl von leistungsstarken Hochdruckreinigern erzeugteine hohe Schneidwirkung. Er sollte daher niemals auf Menschen oderTiere gerichtet werden. Zudem ist ein ausreichenderSicherheitsabstand einzuhalten. Selbst ein schwacher Wasserstrahlkann plötzlich stärker werden oder Umstehende durch aufgewirbelteSchmutzpartikel verletzen. Für Kinder ist das Bedienen desHochdruckreinigers generell tabu.Gefährliche Kombination von Strom und WasserDie Kombination von Strom und Wasser ist auch beim Einsatz einesHochdruckreinigers gefährlich. Deshalb müssen Gerät und Stromkabelregelmäßig auf mögliche Schäden hin überprüft werden. Dies gilt vorallem bei älteren Reinigern und nach einem frostreichen Winter. DerSprühstrahl muss zudem stets weg vom Hochdruckreiniger sowie vonumliegenden Steckdosen gerichtet sein, um einen Kurzschluss oder dieGefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Zudem ist die Installationeines FI-Schutzschalters für den außenliegenden Stromkreislaufempfehlenswert.Sicherheit durch schützende ArbeitskleidungSichere Schutzkleidung mindert ebenfalls die Risiken bei derVerwendung eines Hochdruckreinigers. Eine lange Hose, festesSchuhwerk, eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe schützen Augen undKörper vor möglichen Verletzungen. Weitere Informationen zurSicherheit in Heim und Freizeit finden Sie unterwww.das-sichere-haus.de.Über die DSHDie Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Un-fallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Men-schen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell