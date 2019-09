Mainz (ots) -In Rheinland-Pfalz lauern viele Gefahrenpunkte fürRadfahrer*innen. Wie kann Fahrradfahren sicherer werden? DasLandespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" fragt amDonnerstag, 5. September 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen nach.Wer heute mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss die Augen überallhaben. Unfälle mit schweren Verletzungen sind an der Tagesordnung.Mehr als jeder zehnte im Straßenverkehr getötete Verkehrsteilnehmerist ein Radfahrer. Zwei von drei Radunfällen werden inzwischen vonAutos oder Lastwagen beim Einbiegen, Abbiegen oder Kreuzenverursacht. Ob in Mainz, Worms oder Bad-Kreuznach - fast in jedergrößeren rheinland-pfälzischen Gemeinde finden sich Gefahrenpunktefür Radfahrer wie etwa schlecht gewartete, versperrte oder zugeparkteFahrradwege. Das Thema ist ein Politikum. Denn eigentlich soll derUmstieg auf das Rad für die Bürger attraktiver werden. "Zur SacheRheinland-Pfalz"-Reporter Tilo Bernhard hat mit Expert*innen,Politikern und Fahrradfahrern gesprochen.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Angst um Krankenhäuser - Rheinland-Pfälzer kämpfen um ihren Erhalt- Hiobsbotschaft in Kaiserslautern - Werkschließung beiAutomobil-Zulieferer- Zur Sache Pin: Gibt es genug LKW-Parkplätze in Rheinland-Pfalz?- Protest gegen privaten Autohof - Umweltschützer im Westerwaldwollen neue LKW-Parkplätze verhindern- Zur Sache will's wissen: Kleine Kliniken in Not- SPD ringt um Neuanfang - Welche Rolle spielen Malu Dreyer und dierheinland-pfälzische SPD?- Jetzt wird's ernst: Böhmermann rockt die SPD!"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell