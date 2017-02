Sicherheit beim Autofahren: Handy weg! / R+V24: Führerscheinwissen im Test

Wiesbaden (ots) - Das Handy klingelt während der Autofahrt. Darfder Fahrer danach greifen und den Anruf wegdrücken? Nein, urteilten88 Prozent der Befragten einer Studie des Kfz-DirektversicherersR+V24 ganz richtig. Die Mehrheit der deutschen Autofahrer weiß:Telefonieren am Steuer ist ohne Freisprechanlage verboten - ebensowie das Hantieren mit dem Handy während der Fahrt. "Wer sein Handytrotzdem bedient, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt inder Flensburger Verkehrssünderdatei", sagt Sina Schmitt, Expertinbeim Kfz-Direktversicherer R+V24. "Denn der Fahrer wird dadurchabgelenkt und reagiert verzögert."Neben dem Telefonieren ist es während der Fahrt auch nichtgestattet, z. B. eine SMS zu lesen, den Klingelton leiser zu stellenoder die Uhrzeit abzulesen. Kommt es während der Handynutzung zueinem Unfall, kann dem Autofahrer sogar ein Mitverschuldenzugeschrieben werden. Mögliche Schäden werden eventuell nicht odernur teilweise erstattet. "Prinzipiell ist alles untersagt, bei demman das Handy zur Benutzung in die Hand nimmt", so die Expertin.Steckt das Handy hingegen in einer Halterung, kann es bedient werden- etwa um einen Anruf über die Freisprecheinrichtung anzunehmen oderdie Navigationsfunktion zu nutzen."Autofahrer sollten trotzdem ihre Aufmerksamkeit stets auf denStraßenverkehr richten und ihr Smartphone in der Halterung nur dannbedienen, wenn es die Verkehrslage wirklich zulässt", empfiehlt SinaSchmitt. Steht das Fahrzeug und der Motor ist ausgeschaltet, ist dieHandynutzung im Auto erlaubt. Aber Achtung: Das gilt nicht für denSeitenstreifen. Denn dieser ist nur für Notfälle vorgesehen. Wer hierzum Telefonieren anhält, riskiert ein Bußgeld."Führerscheinwissen im Test": Hintergrund der BefragungJeder dritte Führerscheinanwärter fällt durch die schriftlicheTheorieprüfung. Doch wie ist das mit langjährigen Autofahrern - wiegut kennen sich diese mit den Regeln aus? Der Kfz-DirektversichererR+V24 hat das Führerscheinwissen anhand aktueller Prüfungsfragengetestet. Ziel ist es, Autofahrern zu mehr Sicherheit imStraßenverkehr verhelfen. Dazu führt die R+V24 unter anderemregelmäßig Umfragen zu Verkehrsfragen durch, informiert überrichtiges Verhalten und über gesetzliche Vorschriften. Mehr Tippsunter http://ow.ly/7Yry3074nua.Pressekontakt:R+V24Sina SchmittRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-2201Telefax: 0611 533-772201E-Mail: presse@rv24.deInternet: www.rv24.deOriginal-Content von: R+V24, übermittelt durch news aktuell