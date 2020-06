Sicherheit auf zwei Rädern / Zum Tag der Verkehrssicherheit: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung veröffentlicht überarbeitete Radfahr-Broschüre (FOTO)

Bonn (ots) - "Schützen Sie Ihren Kopf - Sie haben nur einen!" Mit diesem Leitspruch fordert die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung eindringlich zum Tragen eines Fahrradhelms auf, der bei Unfällen mit dem geliebten "Drahtesel" immer wieder Leben rettet. Doch auch andere Aspekte gilt es zu berücksichtigen, will man mit dem Fahrrad sicher unterwegs sein. Anlässlich des Tags der Verkehrssicherheit am 20. Juni hat die in Bonn ansässige Stiftung, die sich für die Verbesserung der Versorgung schädelhirnverletzter Menschen einsetzt, ihren "Sicherheitsratgeber für Radfahrer" überarbeitet und neu veröffentlicht. Die 16-seitige Broschüre erklärt kurz und prägnant, worauf geachtet werden sollte, um das Risiko eines Sturzes mit teils massiven gesundheitlichen Folgen nachhaltig zu reduzieren - eine handliche Sammlung mit Tipps und Informationen für jede Fahrradtasche.Natürlich steht der wirksame Schutz des Schädels in der Broschüre im Mittelpunkt. Immerhin erleiden Radfahrer bei mehr als 80 Prozent der schweren Unfälle Kopfverletzungen, die durch einen Helm zum Teil vermeidbar wären. Daher zählt zu den Neuerungen auch eine illustrierte und herausnehmbare Anleitung, wie man diesen optimal einstellt. Darüber hinaus umfasst die Broschüre Hinweise zum Radfahren von und mit Kindern, zu den Anforderungen an ein verkehrssicheres Rad, einen Überblick über die wichtigsten Verkehrsregeln sowie ein paar Tipps zum Diebstahlschutz.Den "Sicherheitsratgeber für Radfahrer" können Sie bei der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung erhalten. Zur Bestellung und zum Download des Ratgebers geht es unter h ttps://www.hannelore-kohl-stiftung.de/shop/publikationen-gesamtuebersicht/sicher heitsratgeber/Pressekontakt:Helga LüngenZNS - Hannelore Kohl StiftungFontainengraben 14853123 BonnTel. 0228 97845-0presse@hannelore-kohl-stiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54792/4627624OTS: ZNS - Hannelore Kohl StiftungOriginal-Content von: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung, übermittelt durch news aktuell