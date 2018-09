Sicherheit auf allen Ebenen: FP präsentiert bei Leipziger Juristentag Lösungen für den elektronischen Rechtsverkehr

Berlin (ots) - Vom 26. bis 28. September 2018 istFrancotyp-Postalia (FP) beim 72. Juristentag in Leipzig zu Gast. DerExperte für sicheres Mailbusiness und sichere digitaleKommunikationsprozesse stellt den Fachbesuchern seine Produkte fürden rechtskonformen juristischen Schriftverkehr vor.Anfang September hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) mit demStart des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) einenweiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Nutzungspflicht deselektronischen Rechtsverkehrs (ERV) getan. Diese gilt ab dem 1.Januar 2022 bundesweit für alle Anwälte und Behörden bei derÜbermittlung von Dokumenten an Gerichte. FP ist bei Europas größterjuristischer Fachtagung im Congress Center Leipzig vor Ort undpräsentiert dem Fachpublikum seine Produkte für den sicherenelektronischen Rechtsverkehr. FP Mentana-Claimsoft, einGeschäftsbereich der FP-Gruppe, bietet gleich zwei Lösungen für dierechtskonforme Übermittlung von elektronischen Dokumenten: das FPMentana-Gateway und die Signaturlösung FP Sign.Sichere und rechtsverbindliche Übermittlung von NachrichtenDas FP Mentana-Gateway ermöglicht Unternehmen und Behörden einekostengünstige, effiziente und gesetzeskonforme Kommunikation, indemes die bereits vorhandene interne E-Mail-Infrastruktur mit sicherenund rechtsverbindlichen Kommunikationskanälen wie EGVP, beBPo oderDe-Mail verbindet. Das mandantenfähige Mentana-Gateway setzt dieNachricht in das richtige Format um und versendet sie sicher über denentsprechenden Kanal. Der große Vorteil: Für den Nutzer ändert sichnichts. Die FP Mentana-Claimsoft GmbH ist der einzige vom Bundesamtfür Sicherheit in der Informationstechnik akkreditierteDiensteanbieter für De-Mail, der gleichzeitig auch die Anbindung anEGVP und beBPo ermöglicht.Digital signieren - ganz ohne Signaturkarte oder KartenlesegerätMit FP Sign präsentiert der Datenverschlüsselungsexperte zudemeine Lösung für den sicheren digitalen Vertragsabschluss.Gegenzuzeichnende Dokumente wie beispielsweise Mandantenverträgekönnen hiermit digital signiert werden, ohne dass eine Signaturkarteund ein Kartenlesegerät benötigt wird. Dadurch lässt sich die Dauerder Vertragsbearbeitung auf wenige Minuten verkürzen und kann vonjedem Gerät und aus jeder Businessanwendung heraus online - auch vonunterwegs - erfolgen. Durch die Einbindung der Fernsignatur sign-meder Bundesdruckerei entspricht die Softwarelösung den Anforderungenan die persönliche qualifizierte Signatur, der höchsten undsichersten Signaturstufe. Am Stand von FP haben die Messebesucher dieMöglichkeit, die Signaturlösung FP Sign mit einem Testaccountauszuprobieren."Digitalisierung im elektronischen Rechtsverkehr benötigt hoheVertraulichkeit und Sicherheit. Mit unserer langjährigen Expertise imBereich der sicheren Kommunikation sowie als akkreditierter De-MailProvider und durch unsere enge Zusammenarbeit mit der Bundesdruckereierfüllen wir alle Sicherungsanforderungen", erklärt Stephan Vanberg,Geschäftsführer der FP Mentana-Claimsoft GmbH.Helfer für eine effiziente und sichere KundenkommunikationDie Francotyp-Postalia Vertrieb und Service GmbH, ebenfalls einGeschäftsbereich der FP-Gruppe, präsentiert auf der Messe zudem mitder Frankiermaschine PostBase und dem WebBrief24 Produkte für denanalogen juristischen Schriftverkehr. Das Frankiersystem PostBaselässt sich kinderleicht bedienen, frankiert bis zu 100 Briefe proMinute und erleichtert so den Büroalltag. In Deutschland hat FPbereits über 20.000 PostBase Frankiersysteme verkauft. Mit WebBrief24können Unternehmen und Behörden Briefe sicher und effizient onlineversenden - das Ausdrucken, Kuvertieren und Frankieren übernimmt FP.Da eine erfolgreiche Kundenbeziehung über die Brief- undE-Mail-Kommunikation hinausgeht, hat FP sein Angebot umprofessionelle High-End-Cloud-Telefonie erweitert und präsentiertseinen Kunden eine IP-Telefonie-Komplettlösung - Made in Germany.Die FP Rechenzentren werden in Deutschland betrieben, erfüllenhöchste Sicherheitsstandards und bieten exzellente Sprachqualität.Unternehmen behalten ihre volle Flexibilität. Die Nutzung kannmonatlich gekündigt werden. Über 150 intelligente Funktionen, wie zumBeispiel die Nutzung der Computer Telefon Integration (CTI), dieEinbindung von Mobiltelefonen, Vernetzung mehrerer Standorte zu einerAnlage, Telefonkonferenzen mit bis zu 50 Teilnehmern oderzeitgesteuertes Anrufrouting sind möglich.Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mitHauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business undsichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer inDeutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit denProduktbereichen "Software", "Mail Services" und"Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkteund Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost undeffizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden. DerKonzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro.Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenenTochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiterenLändern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen
Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA
in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität.
Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als
elf Prozent.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com.