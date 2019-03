Sicherheit in Unternehmen: Spielend Compliance lernen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Compliance ist in aller Munde und trotzdem scheuenviele Unternehmen die Auseinandersetzung mit dem Thema. Mit"Anweisungen" in Richtung Mitarbeiter und leitende Angestellte ist esoft nicht getan und Verantwortungsgefühl im Einzelnen zu erzeugen,fällt schwer. Deshalb hat die internationale Wirtschaftskanzlei BuseHeberer Fromm einen Tool entwickelt, das der Sensibilisierung fürCompliance dienen soll. Spielerisch sollen per Click Antworten auftägliche Compliance-Anwendungsfragen gegeben werden. Die Auswertungzur Frage "Ist Ihr Unternehmen compliant" folgt sofort nach derBeantwortung der Fragen auf Knopfdruck. So kann Sensibilisierunggelingen und die Freude am Tun erhalten bleiben, denn am Ende istCompliance nicht eine Sammlung von Verboten. Compliance schützt nichtnur den eigenen Arbeitsplatz und den der Kollegen, sondern letztlichdas ganze Unternehmen.Testen Sie Ihr Compliance-Level hier:https://buse.de/ist-ihr-unternehmen-compliant/Pressekontakt:Prof. Dr. Peter FissenewertRechtsanwalt / PartnerProfessor für WirtschaftsrechtBuse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbBKurfürstendamm 23710719 BerlinTelefon: +49 30 327942-92Telefax: +49 30 327942-22Mobil: + 49 151 29180300fissenewert@buse.dewww.buse.deOriginal-Content von: Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte - Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell