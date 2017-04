Sicherheit des Rechenzentrums von Dataport bestätigt

Altenholz (ots) - Das Rechenzentrum von Dataport ist für seinenSicherheitsstandard erneut zertifiziert worden. Das Twin Data Centervon Dataport erfüllt die Anforderungen nach dem Grundschutzniveau"sehr hoch" des vom Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) definierten Standards. Die Zertifizierungnach BSI-Grundschutz muss nach Zertifizierungsschema des BSIspätestens nach drei Jahren komplett erneuert werden. Das Twin DataCenter von Dataport ist seit seiner Errichtung durchgängig in diesemStandard zertifiziert.Dazu Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Inunsicheren Zeiten muss die Digitale Souveränität des Staates undseiner Bürgerinnen und Bürger besonders geschützt werden. Mit demzertifizierten Rechenzentrum sichert Dataport die Funktionsfähigkeitder öffentlichen Verwaltung seiner Träger und Kunden und damit desStaates."Für IT-Sicherheit und Datenschutz setzt Dataport bereits seitJahren auf organisatorische Sicherheitsrichtlinien, regelmäßigeSchulungen seiner Mitarbeiter sowie hoch standardisierte,sicherheitszertifizierte Infrastrukturen. Das von Dataport betriebeneHochsicherheitsrechenzentrum wurde als eines der ersten Rechenzentrennach Grundschutz zertifiziert und ist bis heute bundesweit eines derwenigen vergleichbar zertifizierten Rechenzentren. Auf Basis diesesSicherheitsstandards bietet Dataport den öffentlichen Verwaltungenseiner Träger den Betrieb von Fachverfahren an und legt so dieGrundlage für die Verarbeitung von Bürgerdaten auf einem anerkannthohen Schutzniveau. Zugleich erfüllt Dataport damit dauerhaft dieLeitlinie "Informationssicherheit für die öffentliche Verwaltung".Diese wurde vom IT-Planungsrat 2013 verabschiedet. Sie muss von denVerwaltungen des Bundes und für alle angeschlossenen Verfahrenöffentlicher Verwaltungen bis Ende 2017 umgesetzt sein.Das Twin Data Center von Dataport ist eines von nur dreiRechenzentren in Deutschland, die zudem den TÜV IT Level 4 erreichen.www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell