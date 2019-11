Sicherheit, Performance und Bandbreite sind zentrale Anforderungen bei der Transformation von Unternehmensnetzwerken (FOTO)

Frankfurt (ots) - GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), der weltweit führendeAnbieter Cloud-basierter Netzwerke für multinationale Unternehmen, gab heute dieVeröffentlichung der Studie "SD-WAN: Wettbewerbsfaktor im digitalen Zeitalter"bekannt. Die Erhebung wurde durch das Marktforschungsunternehmen IDC erstellt.Die Umfrage unter 150 IT-Entscheidern in der DACH-Region (Deutschland,Österreich, Schweiz) liefert dabei Trenddaten über den Einsatz vonWAN-Technologien der nächsten Generation zur Förderung von Cloudifizierung undUnternehmensdigitalisierung.Die Ergebnisse geben Aufschluss über Ansätze zur Vernetzung von Unternehmen, umden wachsenden Bedarf an Bandbreite im Zusammenhang mit der digitalenTransformation zu decken. Die Studie zeigt überdies, dass Unternehmen SD-WAN alsZukunftstechnologie bereits wahrgenommen haben. Die Anwendung und Nutzung sindjedoch nicht gleichmäßig auf alle Branchen verteilt. In der Industrie weisenbeispielsweise schon 54 Prozent der diskreten Fertigung und 43 Prozent derprozessorientierten Fertigung eine hohe Applikationsperformance auf. In denBranchen Handel und Logistik ist der Wert mit 28 Prozent bzw. 34 Prozentniedriger.Transformation der Netzwerke im vollen GangDie Umfrage zeigt, dass Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweizdabei sind, ihre Netzwerke zu transformieren, um ihre digitalen Strategienweiter zu entfalten. Im digitalen Zeitalter, mit der Cloud als zentralemIT-Bereitstellungsmodell, benötigen sie auch ein agiles Netzwerk, das Änderungenschnell abbilden, Anwendungen nach Bedarf priorisieren, Clouds integrieren undzentral überwachen kann. Die Modernisierung des Netzwerks ist somit eine derwichtigsten Prioritäten für die Cloud-Migration. Konventionelle Wide AreaNetworks, die auf reiner MPLS-Technologie basieren, sind folglich nicht optimalausgelegt für die Unterstützung von Digital Transformation und Cloud Computing.IDC stellt heraus, dass infolgedessen die Gefahr besteht, dass die Netze denDigitalisierungserfolg mindern oder ausbremsen könnten.SD-WAN etabliert sich als StandardFirmen und Organisationen verstehen zunehmend die Bedeutung ihresUnternehmensnetzwerks als Grundlage moderner IT-Architekturen und-infrastrukturen. SD-WAN wird somit allmählich als "Goldstandard" gehandelt,wenn es um die Umstellung auf die Cloud und den Aufbau zukunftssichererNetzwerke geht - und die Akzeptanz der SD-WAN-Technologie nimmt in der gesamtenDACH-Region zu. Zentrale Anforderungen an SD-WAN-Dienste für alle an der Studiebeteiligten Branchen sind demnach Sicherheit, Performance und Bandbreite. Derschnelle Wechsel von MPLS zu SD-WAN wurde durch die zunehmende Cloudifizierungund den daraus resultierenden Bedarf an agileren und optimierten Netzwerkenschon ausgelöst.Österreich gut aufgestellt auf dem Gebiet SD-WANIT-Manager in Österreich haben die umfassende Modernisierung ihrer Netzwerkesogar früher als ihre Kollegen in Deutschland und der Schweiz in Angriffgenommen und weisen die höchste Performance mit ihren Netzwerken auf. Österreichbeschäftigt sich z.B. mit 36 Prozent vergleichsweise sehr intensiv mit SD-WANals die IT-Kollegen in Deutschland mit 28 Prozent und der Schweiz mit nur 20Prozent. Während in allen drei Ländern die Sicherheit an erster Stelle derwichtigsten SD-WAN-Bereitstellungsüberlegungen steht, verlangen deutscheIT-Manager aber auch zwischen den geografischen Standorten eine hohe Leistung.In Österreich und der Schweiz hingegen zählt mehr Bandbreite zu den wichtigstenAnforderungen. Kommentare Michael Hartmann, Senior Vice President DACH bei GTTCommunications, kommentierte die Resultate wie folgt: "Die Ergebnisse bestätigenunsere Erfahrungen in verschiedenen Branchen, dass SD-WAN ein strategischerTreiber für digitale Transformation und den Geschäftserfolg ist. Wir sehen dieResultate in den vielen Implementierungen von SD-WAN, die GTT an Kunden auf derganzen Welt bereitgestellt hat. Die SD-WAN-Technologie ist ein bedeutenderFortschritt im Vergleich zur vorherigen Generation derUnternehmensnetzwerktechnologie."Matthias Zacher, Senior Manager Consulting bei IDC Central Europe: "FürUnternehmen ist die Einführung von SD-WAN ein entscheidender Schritt bei derTransformation ihrer Netzwerke und einer der wichtigsten Beiträge zu einererfolgreichen digitalen Strategie. Die digitale Transformation und diefortschreitende Einführung von Cloud Computing, Big Data und anderen innovativenTechnologien erfordern eine neue WAN-Architektur und einen schnelleren undstärker automatisierten Netzwerkbetrieb."Die vollständigen Ergebnisse der Studie können Sie hier herunterladen:https://learn.gtt.net/IDC-SD-WAN-Whitepaper.htmlÜber GTTGTT ist ein global agierender IT-Dienstleister im B2B-Segment und bietet dieerfolgskritische Infrastruktur, die Unternehmen im Technologiezeitalterbenötigen, um Menschen auf der ganzen Welt und mit jeder Anwendung in der Cloudzu verbinden. GTT besitzt eine umfassende Suite von Cloud Networking-Servicesund definiert die globale Kommunikation und Infrastruktur weltweit operierenderOrganisationen wie Google, Facebook und Apple für eine Cloud-basierte Zukunftneu. Jeder dritte Internet-Traffic, der weltweit heute angestoßen wird, läuftüber eine Leitung von GTT.GTTs Dienstleistungen werden von global agierenden wie auch mittelständischenUnternehmen, Banken, Regierungen, Behörden und den größtenTelekommunikationsanbietern genutzt. GTT unterstützt seine Kunden in über 100Ländern mit eigener Infrastruktur, ganzheitlichem WAN, SD-WAN- undCloud-Lösungen sowie verschiedenen Managed Services. GTTs Kunden profitieren voneiner hervorragenden Expertise und Dienstleistungserfahrung, die auf denUnternehmenswerten Simplicity, Speed und Agility basieren. In der DACH-Regionarbeitet GTT mit den wichtigsten Großunternehmen und Mittelständlern der Regionzusammen und bietet passgenaue Lösungen für spezifische Anforderungen aus einerHand. Als Fortune-Future-50-Unternehmen betreibt GTT ein globalesTier-1-Internet-Netzwerk auf sechs Kontinenten mit mehr als 550 PoPs (Points ofPresence) und kooperiert zusätzlich mit über 3.500 regionalen Partnern. GTTbeschäftigt weltweit über 3.500 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2018 einenGesamtumsatz von 1.491 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA-Ergebnis wuchs imselben Zeitraum um 64 Prozent auf 363 Mio. US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie unter www.gtt.netPressekontakt:Westend Medien GmbHDr. Michael Siemer+49 211 17520 850michael.siemer@westendmedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139182/4453519OTS: GTTOriginal-Content von: GTT, übermittelt durch news aktuell