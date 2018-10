Sicherheit im Online-Banking / norisbank gibt aktuelle Tipps zum sicheren Banking mit PC und Smartphone

Bonn (ots) - Online-Banking ist schon lange aus dem Alltag dermeisten Menschen nicht mehr wegzudenken. So erledigen laut einernorisbank Umfrage fast 87 Prozent der Internetnutzer zwischen 18 und69 Jahren ihre Bankgeschäfte regelmäßig online. Auch wenn dabei immernoch der PC Zugangsweg Nummer eins zum Online-Banking ist, nimmt dieNutzung von mobilen Endgeräten wie Smartphone und Tablet bei derErledigung von Bankgeschäften immer mehr zu. So gab bereits mehr alsjeder Dritte (38,4 Prozent) der 18- bis 34-Jährigen Befragten an,Online-Banking sowohl über PC abzuwickeln als auch über MobileDevices. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, seineBankgeschäfte jederzeit, überall und ganz flexibel online zuerledigen, gewinnt auch das Thema Sicherheit für immer mehr Nutzer anBedeutung.Worauf es bei der Sicherheit im Online-Banking ankommt? VierFragen an Mario Köhne, Leiter des IT-Managements bei der norisbank:1. Welchen Beitrag leistet die norisbank zur Sicherheit beimOnline-Banking ihrer Kunden?Die Sicherheit der Kunden-Daten hat für die norisbank beimOnline-Banking oberste Priorität. Deshalb setzen wir stets auf dieaktuellsten Sicherheitsstandards: Eine aufwändige Firewall verhindertso zum Beispiel den nicht-autorisierten Zugriff von außen auf dieDaten in unseren Systemen. Darüber hinaus sorgt ein mehrstufigesVerschlüsselungs- und Identifizierungssystem dafür, dass UnbefugteIhre Daten weder erfragen noch abfangen oder lesbar machen können.Die eingesetzten Sicherheitstechnologien werden fortwährendüberwacht, umfassend geprüft und kontinuierlich weiterentwickelt.2. Welchen Beitrag zur Sicherheit kann ich als Bankkunde selbstleisten?Der eigene Beitrag beginnt schon beim Login. Wenn möglich, loggenSie sich nicht über einen fremden Computer oder ein fremdesSmartphone bzw. Tablet in unser Online-Banking ein. Besonders wichtigist es auch, die PIN regelmäßig zu ändern und dabei keineKombinationen zu verwenden, die einen privaten Bezug haben, wieNamen, Geburtsdaten oder ähnliches. Wenn Sie den Online-BankingBereich verlassen, dann sollte zudem immer der Button "Logout"verwendet werden. Das empfehlen wir auch bei der Verwendung der App.Diese sowie das Betriebssystem sollte der User regelmäßig updaten.Ein aktueller Virenscanner auf dem PC oder mobilen Endgerät sollteauch selbstverständlich sein. Ein oft vernachlässigter, aberletztlich sehr wichtiger Aspekt für mehr Sicherheit. Außerdem ist esratsam, die PIN nicht im Browser (Passwort Manager) oder imSmartphone zu speichern und nicht als Notiz zum Beispiel imPortemonnaie aufzubewahren.3. Welche Rolle spielen die TAN-Verfahren bei der Sicherheit?Mit der TAN bestätigt der Kunde seinen online erteilten Auftrag -zum Beispiel eine Überweisung. Insofern ist die TAN für sicheresOnline-Banking besonders bedeutsam. Im Markt werden von den Bankenunterschiedliche TAN-Varianten angeboten. Die vielen bekannte iTAN,die der Nutzer seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten als TAN-Listevon der Bank in Papierform erhält, entspricht aus heutiger Sichtnicht mehr den gehobenen Sicherheitsanforderungen. Moderne Verfahren,wie die im Markt bereits vielen bekannte mTAN oder das erst kürzlicheingeführte photoTAN-Verfahren sind die überlegene Alternative zuriTAN. Mit dem photoTAN-Verfahren beispielsweise erfüllt die norisbankdie anspruchsvollen Anforderungen der neusten Fassung derEU-Zahlungsdiensterichtlinie (kurz: PSD 2). Solche modernenTAN-Verfahren bieten einen hohen Schutz vor nicht berechtigtenAufträgen im Online-Banking. Das photoTAN-Verfahren der norisbank zumBeispiel ist das Ergebnis der jahrelangen intensivenEntwicklungsarbeit zur weiteren Verbesserung der TAN-Sicherheit.Damit wird modernste Sicherheitstechnologie genutzt und ein wichtigerGrundstein für noch mehr Sicherheit beim Online-Banking gelegt. DerVorteil für den Kunden: Mit der kostenlosen photoTAN können Kundenjederzeit einfach, flexibel und sicher Bankaufträge wieÜberweisungen, Daueraufträge oder Lastschriftrückgaben in ihremOnline-Banking bestätigen. In Kombination mit der norisbankBanking-App bietet die photoTAN App zudem einen besonderen Komfort,da mit der sogenannten App to App-Kopplung die TAN einfach und sehrkomfortabel genutzt werden kann. Das macht die Anwendung nochbequemer und erhöht zugleich die Sicherheit im Vergleich zu älterenVerfahren wie der iTAN.4. Was muss ich bei der Zahlung von Online-Einkäufen mitKreditkarte beachten?Wenn Sie als Kreditkarten-Kunde Ihre Mobilfunknummer bei unshinterlegt haben, können Sie sich zum 3D Secure-Verfahren anmelden.Dieses von Mastercard eingeführte Authentifizierungsverfahren wirdbereits von vielen Internet-Händlern zur Abwicklung von Zahlungen beiOnline-Einkäufen genutzt. Es stellt sicher, dass Kreditkartendatenbei Online-Transaktionen noch besser geschützt sind. Denn nur derberechtigte Karten-Nutzer kann dann noch eine Online-Zahlungauslösen. Im Rahmen des 3D Secure-Verfahrens erhalten die Kunden beimOnline-Einkauf zur Freigabe der Kartenzahlung die wichtigstenTransaktionsdaten wie Betrag und Händler zusammen mit einer6-stelligen Transaktionsnummer per SMS auf ihr Mobiltelefon gesendet,die sie dann einfach online in das entsprechende Feld zur Freigabebzw. Bestätigung Ihres Zahlungsauftrags eingeben. Und nicht zuletztwichtig: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoumsätze (gilt nicht nurfür die Kreditkarte). 