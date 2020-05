Mit Sicherheit: Neue BU-Versicherung der R+V Versicherung

Wiesbaden (ots) - Verbesserte Leistungen, mehr Transparenz und Sicherheit in der Beratung: Damit punktet die neue Beratungsstrecke für die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) der R+V.Mit einfachen Risikofragen sowie einer sofortigen Entscheidung am Point of Sale über den Versicherungsschutz ergeben sich deutliche Vorteile für Kunden und Berater. R+V-Kunden können diese BU-Versicherung ab sofort in den Volksbanken und Raiffeisenbanken abschließen.Neu: AU-Option als BausteinNeu ist die Arbeitsunfähigkeits-Option (AU-Option): Sie ermöglicht es dem Kunden erstmals, nur gegen Vorlage des "gelben Scheins" Leistungen aus seiner R+V Berufsunfähigkeitspolice zu erhalten - und zwar ohne tatsächlich berufsunfähig zu sein. Diese AU-Option mit einer maximalen Leistungsdauer von 36 Monaten kann gegen einen geringen Mehrbeitrag mit vereinbart werden.Leichtere Beratung, schnellerer AbschlussDie deutlich gestrafften und leicht zu beantwortenden Risikofragen machen die Beratung erheblich einfacher: Die eigens entwickelte Software führt Kunde und Berater durch den kompletten Antragsprozess. Die Fragen sind zudem mit Erklärtexten hinterlegt, um etwaige Unklarheiten auszuschließen - beispielsweise bei der Frage, welche Vorerkrankungen angegeben werden müssen. Am Ende erhält der Kunde sofort eine Entscheidung mit automatischer individueller Beitragsberechnung.Hasselbächer: "Marktchancen nutzen""Als einer der führenden Biometrie-Versicherer bieten wir mit unserem Produkt eine zeitgemäße BU-Absicherung an. Damit ergeben sich neue Marktchancen in einem zentralen Segment der Risikovorsorge. Jetzt gilt es, jedes Beratungsgespräch auch für die Absicherung der Arbeitskraft zu nutzen", erläutert R+V-Vertriebsvorstand Jens Hasselbächer. Und Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, ergänzt: "Viele Menschen unterschätzen, wie häufig es vorkommt, dass aufgrund von Krankheit der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann und finanzielle Engpässe die Folge sind. Davor können sich unsere Kunden mit der neuen, leistungsstarken BU-Versicherung schützen."Weitere Informationen zu diesem Tarif sowie zu allen anderen R+V-Versicherungslösungen gibt es unter http://www.ruv.de .Pressekontakt:Dr. Karsten EichnerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-4490E-Mail: Karsten.Eichner@ruv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61791/4591064OTS: R+V Versicherung AGOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell