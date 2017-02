"Sicherheit im Alter": Santander unterstützt Polizei bei Aufklärungskampagne (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Wie erkenne ich einen Trickbetrug? Oder: Was ist Phishing und wiekann ich mich davor schützen? Solche und ähnliche Fragenbeantworteten heute im Rahmen einer Präventionskampagne geschultePolizeibeamte in den beiden Wiesbadener Filialen von Santander.Tatkräftig unterstützt von den Filialmitarbeitern suchten diePolizisten das direkte Gespräch mit den Kunden und verteilten Flyer,um über unterschiedliche Betrugsmethoden aufzuklären.Die Präventionsinitiative der Polizei Westhessen, die zeitgleichauch in anderen Wiesbadener Banken stattfand, richtet sich vor alleman ältere Menschen, soll diesen konkrete Hilfestellungen geben unddie Wachsamkeit erhöhen. Denn oft heben Seniorinnen und Senioren hoheBargeldbeträge ab und horten diese dann zuhause. Mit ausgeklügeltenTricks und dreisten Methoden versuchen Kriminelle an dieses Geld zukommen.Stefan Müller, Polizeipräsident von Westhessen, ist für dieKooperation und Gastfreundschaft der Banken dankbar: "So könnenunsere Beamten gezielt das Gespräch mit älteren Menschen suchen, diezum Beispiel gerade Bargeld abgehoben haben, um so auf potentielleGefahren aufmerksam zu machen."Wolfgang Gast, Filialleiter der Santander Consumer Bank in derDotzheimer Straße, ist gerne bereit, die Aufklärungsaktion zuunterstützen: "Auch uns ist natürlich daran gelegen, unsere Kundenvor Betrug zu schützen. Deshalb klären wir im Kundengespräch auf,sind wachsam bei ungewöhnlichen Kontobewegungen und geben auf derSantander Webseite konkrete Tipps, um Online-Betrugsversuchenvorzubeugen."Denn die Kreativität der Kriminellen hört nicht auf offener Straßeauf. Auch im Internet gilt es, sich vorsichtig zu bewegen. Mitteilweise originalgetreuen Mails und Internetauftritten leitenBetrüger den ahnungslosen Nutzer auf ihre Seiten, um an Kunden- undKontodaten zu gelangen.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank istes, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1,520Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 MillionenKunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 MilliardenEuro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kundenzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hatbundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschlandaußerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in denBereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgüternführend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken SantanderConsumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter.Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Eva EisemannCommunications02161-690-9041Eva.Eisemann@santander.deMehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell