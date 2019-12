Sicheres Weihnachtsfest: Tipps der Feuerwehren / Deutscher Feuerwehrverband mahnt zum sorgsamen Umgang mit Kerzen

Berlin (ots) - Besinnliche Feiertage im Kreise von Familie und Freunden, mitGeschenken und Kerzenschein: Weihnachten ist ein hell erleuchtetes Fest in derdunklen Jahreszeit. Damit es nicht durch Brände überschattet wird, die durchUnachtsamkeit ausgelöst wurden, mahnt der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) zumsorgsamen Umgang mit Kerzen. Dadurch könnten zahlreiche Feuerwehreinsätzevermieden werden.Zehn einfache Tipps der Feuerwehr helfen, Brände zu verhindern:- Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen - vor allemnicht, wenn Kinder oder Haustiere dabei sind. Unachtsamkeit istdie Brandursache Nummer eins!- Auch wenn man sie häufiger als sonst verwendet und griffbereithaben möchte: Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einemkindersicheren Platz auf.- Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen(Geschenkpapier, Vorhang) oder an einem Ort mit starker Zugluftauf.- Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbareHalterung.- Entzünden Sie Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten;löschen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge ab.- Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaumrechtzeitig, bevor sie heruntergebrannt sind: Tannengrüntrocknet mit der Zeit aus und wird zur Brandgefahr.- Wenn Sie echte Kerzen entzünden, stellen Sie ein entsprechendesLöschmittel (Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit.- Achten Sie bei elektrischen Lichterketten darauf, dassSteckdosen nicht überlastet werden. Die elektrischen Kerzensollten ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungenentspricht.- Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen,wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließenSie möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen (mit IhrerFamilie) die Wohnung und alarmieren die Feuerwehr mit dem Notruf112.- Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Risiko derunbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarmgeben. Sie sind in allen Bundesländern bei Neubauten Pflicht; inden meisten mittlerweile auch bei Bestandsbauten. Informationenhierzu gibt es unter www.rauchmelder-lebensretter.de. Diekleinen Lebensretter gibt es günstig im Fachhandel oder beimVersandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes unterwww.feuerwehrversand.de.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50093/4465033OTS: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell