Sicheres Smart Home: Bitdefender Box kommt nach Deutschland (FOTO)

Schwerte (ots) -- Hardware-Lösung für das Smart Home schützt den kompletten Haushaltvor Cyber-Gefahren- Schützt alle mit dem WLAN verbundenen Geräte - von derSpielkonsole über Smart-TVs, Thermostate, Kameras bis hin zusmarten Lampen- Vollständiger Datenschutz, Datenanonymisierung undMalware-Scanningfür sämtliche mit dem Internet verbundenen Geräte- Inklusive Bitdefender Total Security Multi Device für eineunbegrenzte Anzahl an Geräten- Ab 20. März in Deutschland bestellbarSmart Home? Aber sicher! Bitdefender bringt die neueste Generationder Bitdefender Box, eine innovative Hardware-Lösung für das SmartHome zum Schutz vor Malware, Hackerangriffen, Ransomware, Phishingund anderen Online-Bedrohungen auf den deutschen Markt. DieBitdefender Box fungiert als Security-Hub im Haushalt und schütztalle vernetzten Geräte vor der ansteigenden Welle derCyberkriminalität.Einfach einzusetzen - effektiv im SchutzEine Vielzahl an Geräten kann mittlerweile mit dem Internetverbunden werden. Jedoch stellen Smart Devices wie Spielkonsolen,Smart-TVs, Tablets, Thermostate, Kameras oder Lampen eine neueAngriffsfläche für Hacker dar. Bitdefender Box kombiniert deshalbseine führende Antiviren-Technologien mitMachine-Learning-Algorithmen sowie Intrusion-Detection-Technologien,um die Geräte im Internet der Dinge (IoT) umfassend zu schützen unddas Smart Home sicher zu machen.Die Bitdefender Box ist eine mehrschichtige Sicherheitslösung, diezahlreiche Sicherheitsfunktionen kombiniert. Die kompakte Hardwareagiert als Sicherheits-Hub für das Smart Home und lässt sich denkbareinfach nutzen: Sie wird in den heimischen Router eingesteckt undschützt fortan alle im Netzwerk verbunden Geräte - von Kühlschränkenüber Sicherheitskameras bis hin zu Laptops, Telefonen und allemanderen, was jemals online gehen kann.Das System untersucht den gesamten Internetverkehr nach Versuchen,Schwachstellen auszunutzen, stoppt Brute Force-Angriffe, Port-Scannerund andere Angriffsarten. Ein Schwachstellen-Scanner meldetfortlaufend auftretende Sicherheitsmängel, überprüft jedes Gerät, dasdem Netzwerk neu hinzugefügt wird und informiert darüber, wie dasSmart Home besser geschützt werden kann. Durch Überprüfung desNetzwerkzugangs erhalten die Anwender die Kontrolle zurück, wer aufdas Netzwerk zugreift und wie das erfolgen soll. Anwender verwaltendie Bitdefender Box über ein mobiles Gerät mit der App BitdefenderCentral.Sicherheitsfunktionen der Bitdefender Box:- Sicheres Surfen (Safe Browsing): Blockiert bösartige URLs zumSchutz vor Phishing und Online-Betrug.- Schwachstellenbeurteilung (Vulnerability Assessment): Scanntkontinuierlich nach Schwachstellen in der Netzwerksicherheit desBenutzers.- Elterliche Kontrolle (Advanced Parental Controls): Filtertunangemessene Inhalte und verwaltet den Internetzugang von Kindern.- Schutz sensibler Daten (Sensitive Data Protection): Stellt sicher,dass keine sensiblen Daten unverschlüsselt gesendet werden.- Anomalie-Erkennung: Analysiert, wie sich die vernetzten Geräteunter normalen Umständen verhalten, so dass unregelmäßige, bösartigeAktivitäten blockiert werden können.- Verhinderung der Ausnutzung von Schwachstellen (ExploitPrevention): Blockiert Versuche, Schwachstellen in einem Netzwerkauszunutzen.- Vorbeugung gegen das Knacken von Passwörtern (Brute ForceProtection): Verhindert, dass Hacker Geräte übernehmen können."Oft unterschätzen User, wieviele Geräte im Haus mit dem Internetverbunden sind", sagt Ciprian Istrate, Vice President ConsumerSolutions bei Bitdefender. "Nach unseren Untersuchungen hat eindurchschnittlicher Haushalt in Mitteleuropa 15 smarte Geräte imEinsatz - Tendenz steigend. Die meisten dieser Geräte können dieAnwender nicht wie PCs mit Sicherheitssoftware sichern. Deshalb istes unverzichtbar, dass auf Netzwerkebene ein vorgelagerterSchutzmechanismus greift. Dann kann jeder die Vorteile von smartenGeräten unbeschwert nutzen."Bitdefender zielt darauf, den Kunden weltweit führendeIoT-Sicherheitsfunktionen durch Technologie-Lizenzvereinbarungen zurVerfügung zu stellen. Eine erste Partnerschaft mit NETGEAR wurde indiesem Jahr auf der CES 2018 bekannt gegeben."Alle Technologien, die in die Bitdefender BOX einfließen, stehenfür die Integration in die Produkte und Angebote von Netzbetreibern,Netzwerkausrüstern und ähnlichen Organisationen zur Verfügung. Sokönnen diese ihren Nutzern zusätzliche Mehrwerte bieten", kommentiertCiprian Istrate, Vice President of Consumer Solutions beiBitdefender.Preis und VerfügbarkeitBitdefender BOX ist ab 20. März 2018 bei Amazon.de zu einemdreiwöchigen Einführungspreis von 199 Euro inkl. Mehrwertsteuer undkurz darauf auch unter www.bitdefender.de bestellbar - deranschließender UVP ist ab 10. April 249 Euro. Das Abonnement fürBitdefender BOX beträgt nach dem ersten Jahr 99 Euro. Darin enthaltenist auch ein einjähriges Abonnement von Bitdefender Total SecurityMulti Device für eine unlimitierte Anzahl an Geräten. Dabei handeltes sich um eine vielfach ausgezeichnete, umfassendeCybersicherheitssuite zum Schutz von Computern, Smartphones undTablets, für Windows, Mac OS, iOS und Android.Pressekontakt:Timm FriedrichsPR Manager DACHTel.: +49 (0)151 - 615 46910E-Mail: tfriedrichs@bitdefender.comOriginal-Content von: Bitdefender, übermittelt durch news aktuell