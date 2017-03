Sicheres Internet: Soziale Netzwerke, Kindercams und Handy hacken

Euskirchen (ots) -Am Montag erlebten Zuhörer aus dem beschaulichen OrtKaltenkirchen, in der Nähe von Bremen, einen unterhaltsamen Vortragzum Thema "Sicheres Internet" vom Sicherheitsexperten Ralf Schmitz.Er ist seit über 20 Jahren an Grundschulen, Kitas und im Auftrag vonUnternehmen und Kozernen unterwegs.Das Internet entwickelt sich zum sozialen Web. In fast jedemFamilienhaushalt und Unternehmen steht bereits ein PC und mobileGeräte sind im Router eingebunden.Aufgrund der massenhaften Verbreitung und Nutzung sozialerNetzwerke lauern aber immer mehr Gefahren im Netz. Es ist heute einKinderspiel, eine Webcam eines beliebigen PC zu hacken oder Zugriffauf ein Handy zu erlangen.Jeden Tag werden hunderttausend von Viren, Würmern, Trojanernweltweit verbreitet. Wer da seinen PC oder sein Handy nicht richtigschützt, hat verloren. Vor allem die Zunahme der mobilen Nutzung desInternets mittels Smartphones, Tablet-PCs und mobiler Netzzugänge fürLaptops unterstützt die Manipulationsmöglichkeiten und führt dazu,dass das Netz unsicherer geworden ist.Leider kann aber auch die mittlerweile "ständige Erreichbarkeit"des Internets auch zur Internetsucht führen und als Folge zuDefiziten in der sozialen Kommunikation und Ausgrenzung in der Schuleoder am Arbeitsplatz. Das ist der Preis einer permanentenVerfügbarkeit. Ebenso lässt sich insbesondere im Umfeld Schule dieBildung gegensätzlicher Positionen beobachten: Während Kinder undJugendliche die neuen mobilen Kommunikationsformen bereits in ihrenAlltag integriert haben und intensiv nutzen, sehen Erwachsene,besonders Lehrer und Erzieher, die Gefahren eines allzu sorglosenUmgangs mit sozialen Netzwerken und lehnen daher ihren Einsatz ab.Ralf Schmitz ist anderer Meinung. Man sollte das Internet und diemobilen Geräte Kindern nicht verbieten, sondern den Lehrkräften mehrSchulungen anbieten, damit sie den Kindern und Jugendlichen Gefahrenund Vermeidungsstrategien im Netz aufzeigen können.Er zeigt in seinen Vorträgen live, wie das am besten gelingt. Eine"Hacking-Show für Internetsicherheit" wirkt am besten und ist sehreinprägsam.In einer Live-Performance demonstriert Ralf Schmitz, wie schnellUser Opfer von Hackern werden können. Hier wird aber nicht erklärt,wie man das macht, sondern wie der Nutzer sich schützen kann. RalfSchmitz tritt gerne auf großer Bühne auf so war er bereits für denGothaer Konzern tätig oder für regionale Sparkassen. Gerade imBereich der Banken und Finanzdienstleistungen, muss noch weiter dieSicherheit erhöht werden aber auch die Schulen in Deutschland habenNachholbedarf. Im Sicher-Stark-Shop gibt es viele Produkte die helfenhttp://www.sicher-stark.com/Pressekontakt:BUNDESPRESSESTELLE SICHER-STARKHofpfad 11D - 53879 EuskirchenService -Tel. 0180 - 5550133-2*Service -Fax: 0180 - 5550133-0* (* 0,14 Euro pro Minute aus demdeutschen Festnetz; Mobilfunkpreis können abweichen.)Internet:www.sicher-stark-team.deE-Mail: Presse@sicher-stark.deOriginal-Content von: Bundespressestelle Sicher-Stark, übermittelt durch news aktuell