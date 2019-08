Sicherer mit Lkw-Abbiegeassistenten (FOTO)

Köln (ots) -37 Unfälle des Jahres 2017 mit Beteiligung von Lastkraftwagen undFahrrädern endeten für die Radfahrer tödlich. Besonders dasRechtsabbiegen und die toten Winkel bergen die größten Gefahren. Umschwere Unfälle dieser Art künftig zu vermeiden, werden zunehmendAbbiegeassistenten eingesetzt. In der aktuellen Ausgabe von etem4.2019 - Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung derBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BGETEM) werden verschiedene Systeme von Abbiegeassistenten für neueLkw-Typen und zum Nachrüsten vorgestellt.Laut Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes waren in 2017an etwa 3.100 Unfällen Lastkraftwagen (Lkw) und Fahrradfahrerbeteiligt, davon waren etwa ein Drittel Abbiegeunfälle. SchwereLastwagen sind zwar neben den beiden Hauptaußenspiegeln mitWeitwinkel-, Front und Nahbereichs-/Anfahrspiegeln mit insgesamtsechs Rückspiegeln ausgestattet, doch ein vorbeifahrender Radfahrerist zum Teil in jedem der Spiegel nur weniger als eine Sekundesichtbar. Das heißt er kann den Sichtbereich des Spiegelsdurchfahren, während dieser gerade nicht vom Lkw-Fahrer eingesehenwird. Weiteres Problem: die toten Winkel, die überhaupt nichteinsehbar sind. Da helfen nur moderne Technik und neue Vorschriften.Laut EU-Gesetzen müssen neue Lkw-Typen ab 2022, alle weiterenNeufahrzeuge spätestens ab 2024 verpflichtend mit Abbiegeassistentenausgerüstet werden. Ein Spurhalteassistent und eine intelligenteGeschwindigkeitsassistenz werden ebenfalls ab diesem Datum zurPflicht.Aus den genannten Gründen stellt das Rechtsabbiegen eine besondereStresssituation für Lkw-Fahrer dar und ist im Rahmen derGefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bei Fahrzeugführernbekannt. Bei Neufahrzeugen können die Sicherheitssysteme direkt beimHersteller bestellt werden. Als Alternative dienen Nachrüstsysteme.Sie sind allerdings immer nur ein "Add-on" zur vorhandenenFahrzeugtechnik. Eine Vernetzung ist nur begrenzt möglich, Funktionenwie automatisches Abbremsen beispielsweise können nicht realisiertwerden. Auch die Anforderung an neue Fahrzeugtypen ab 2022 könnenNachrüstsysteme nicht völlig erfüllen.Moderne Technik schafft SicherheitModerne Abbiegeassistenten nutzen Sensortechniken. Kamerasystemewie aus dem Bereich der Rückfahrsicherung bei Pkws werden amFahrerhaus installiert. Hilfreich ist der Blick aus derVogelperspektive nach hinten. Dazu wird die Kamera z. B. vorn an derrechten Fahrzeugflanke ab etwa 1,30 m Höhe montiert, das Bild wirdauf einen Monitor nahe der rechten A-Säule übertragen und wird beimBlick in Richtung der Rückspiegel miterfasst. Unterstützend könnenUltraschall- oder Radarsensoren, an der rechten Fahrzeugseitemontiert, die über LED-Anzeigen und Warntöne vor Radfahrern undFußgängern im toten Winkel warnen. Aber Achtung: Die Sensoren nehmenmeist nur Gegenstände wahr und unterscheiden nicht zwischenstatischen und sich bewegenden Objekten.Leistungsfähiger sind Kamerasysteme mit Bilderkennung. EineBildverarbeitung unterscheidet zwischen Fußgängern und Radfahrern imGegensatz zu statischen Objekten wie parkenden Autos und löstentsprechend Alarm aus.BG ETEM geht mit gutem Beispiel voranDie BG ETEM hat ihre drei Schulungswagen (Lkw) inzwischen mitsolchen Abbiegeassistenten ausgerüstet und Fahrer Nikolai Isaakresümiert: "Das unsichere Gefühl beim Rechtsabbiegen ist weg. Währendman vorher immer mit dem Zweifel lebte, ob sich nicht doch etwasUnentdecktes im toten Winkel befindet, weiß ich jetzt Bescheid. Dasführt zu einer deutlichen Entspannung im Stadtverkehr."Doch was kosten ein Unternehmen diese Sicherheits- undNachrüstsysteme? Einfache Systeme sind ab etwa 1.000 Euro inklusiveEinbau erhältlich, für Systeme mit mehreren Sensoren oderBildauswertung müssen bis zu 2.500 Euro ohne Einbau aufgebrachtwerden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur(BMVI) fördert Systeme mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE)mit bis zu 1.500 Euro. Weitere, seit Juni 2019 bereitgestellte Mittelkönnen auf antrag-gbbmvi.bund.de angefordert werden.Der komplette Artikel "Ist rechts frei?" ist nachzulesen in etem4.2019 - Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung derBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BGETEM).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 4Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.