"Sichere Versorgung im Notfall entscheidend" / Johanniter-Unfall-Hilfe zur geplanten Reform der Notfallversorgung (FOTO)

Berlin (ots) - Zum Start der geplanten Reform der Notfallversorgung erklärt JörgLüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe: "Wir begrüßenes, dass mit der geplanten Reform die verschiedenen Bereiche derNotfallversorgung besser verzahnt und so die Gesamtqualität der medizinischenNotfallversorgung verbessert werden soll. Allerdings gibt es ein paarEntwicklungen im Reformprozess, die wir mit Blick auf den Rettungsdienstkritisch sehen.Der Rettungsdienst spielt eine zentrale Rolle für eine gute medizinischeVersorgung im Notfall und ist heute schon sehr leistungsfähig. DieserVersorgungsbereich sollte durch die Reform gestärkt und nicht zusätzlichbelastet werden, zum Beispiel durch einen Zuwachs an Bürokratie.Im Mittelpunkt steht bei alldem die sichere Versorgung im Notfall. Das Vorhabeneiner besseren Steuerung von Notfällen darf nicht zulasten der Patientinnen undPatienten gehen - etwa dadurch, dass Rettungsdienst und Krankentransportzukünftig weitere Wege zu den neuen Integrierten Notfallzentren zurücklegenmüssten", betonte Lüssem.Bei der geplanten Reform der Notfallversorgung setzt dasBundesgesundheitsministerium auf integrierende Maßnahmen, um die einzelnenVersorgungsbereiche vom Notruf bis zur stationären Versorgung stärkermiteinander zu vernetzen. Wesentliche Inhalte der Reform sind:1.Schaffung Gemeinsamer Notfallleitsysteme (GNL) von Notfallleitstellen undärztlichem Bereitschaftsdienst2.Einrichtung Integrierter Notfallzentren (INZ) an Krankenhäusern durchKassenärztliche Vereinigungen und Krankenhäuser3.Anerkennung des Rettungsdienstes als eigenständiger medizinischerLeistungsbereich im SGBJohanniter-Unfall-Hilfe e.V.Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 23.000 Beschäftigten, rund 40.000ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliederneine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großesUnternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in denBereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflegevon alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkterMobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderenHilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe imAusland. Mehr als 680.000 Notfalleinsätze bewältigen die Rettungskräfte derJohanniter jedes Jahr.