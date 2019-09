Sichere Passwörter - so geht's

Köln (ots) - E-Mail-Postfächer, Soziale Netzwerke oderOnline-Shops - für jedes Konto benötigen wir ein Passwort. Umsowichtiger ist es, potenziellen Betrügern das Leben möglichst schwerzu machen. Hierfür gilt es, ein möglichst sicheres Passwort zuwählen. Doch wie kann man ein solches Passwort generieren und - wasnoch viel wichtiger ist - wie vergesse ich es nicht wieder?Information Security Officer Philipp Jakubowski von EuropasVertrauensmarke Trusted Shops erklärt.Warum sind sichere Passwörter generell wichtig?Gelingt es jemandem, das E-Mail-Postfach zu knacken, so erhält derBetrüger Informationen darüber, auf welchen Seiten ein Verbraucherein Kundenkonto hat. Durch "Passwort vergessen"-Optionen kann sichder Betrüger neue Passwörter zusenden lassen und sich dann aufanderen Websites mit dem Kundenkonto einloggen und zum Beispiel Warebestellen.Die acht goldenen Regeln für sichere Passwörter1. Das Wichtigste zuerst: Legen Sie für jeden Zugang ein anderesPasswort fest.2. Verwenden Sie ein komplexes Passwort. Je länger undkomplizierter, umso besser. Groß- und Kleinschreibung,Sonderzeichen und Zahlen dürfen nicht fehlen und mindestens 16Zeichen lang.3. Wählen Sie als Passwort keine Namen oder Wörter, die imWörterbuch stehen - auch nicht rückwärts und auch nicht ausanderen Sprachen. Insbesondere das Passwort "Password" zählt zuden beliebtesten Passwörtern.4. Ändern Sie regelmäßig Ihre Passwörter - idealerweise alle 90Tage.5. Schreiben Sie Ihre Passwörter niemals auf Papier oder einemPost-it am Bildschirm auf.6. Versenden Sie Passwörter niemals per E-Mail oder aufgrund einerE-Mail-Anfrage. Ihr Passwort muss geheim bleiben!7. Vermeiden Sie die Nutzung von öffentlichen PCs (z. B. imInternetcafe) und öffentlichen WiFis.8. Vermeiden Sie die Nutzung von Sicherheitsfragen. Wenn es nichtanders geht: überlegen Sie Antworten, welche sich nicht übersoziale Netzwerke über Sie herausfinden lassen.Wie kann man sich solche Passwörter merken?Gar nicht, nutzen Sie dazu einen Passwort Manager. Dieser erlaubtes, komplexe Passwörter zu erzeugen und in einer verschlüsseltenDatei abzuspeichern. Sie brauchen sich nur noch ein kompliziertesPasswort merken, um die Datei zu entschlüsseln. Aber Vorsicht: wennSie die Datei verlieren oder sie beschädigt wird, sind die Passwörterweg. Also Backups machen! Oder zu einem der zahlreichen Anbietergreifen, die sich darum kümmern.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina SchölzelStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 280katharina.schoelzel@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell