Sichere Jobs durch Altenpflege-Umschulung / bpa und Bundesagentur für Arbeit weisen zur Woche der Ausbildung auf beste Perspektiven in der Altenpflege hin

Berlin (ots) - "Die Altenpflege in Deutschland bietet tausendenUmschülerinnen und Umschüler sichere und zukunftsfeste Jobs." Daraufmacht der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e.V. Bernd Meurer anlässlich der bundesweiten Woche derAusbildung der Bundesagentur für Arbeit aufmerksam. "Eine Umschulungzur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger lohnt sich. Denn Fachkräftewerden bundesweit dringend gesucht."Die Umschulung in der Altenpflege ist auch aus Sicht derBundesagentur für Arbeit (BA) ein Erfolgsmodell. "Ein halbes Jahrnach der Umschulung sind 80 Prozent der Maßnahmeteilnehmersozialversicherungspflichtig beschäftigt", erklärt Raimund Becker,Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit, aktuelle Zahlen.Bundesweit gebe es derzeit rund 16.000 Umschülerinnen und Umschüler,die durch Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)der BA zur Altenpflegefachkraft ausgebildet werden. "Damit wird fastjede vierte Ausbildung zur Altenpflegefachkraft in Deutschland durchMittel der BA gefördert", so Becker."Unsere Mitgliedsunternehmen bieten wohnortnahe und dauerhafteArbeitsplätze in Stadt und Land. Es ist gut und richtig, dass dieBundesagentur für Arbeit Umschulung finanziert. Für die Zukunft derAltenpflege in Deutschland ist es deshalb wichtig, diese Finanzierungauch über 2017 hinaus fortzuführen", kommentiert Bernd Meurer. DieWoche der Ausbildung läuft vom 27. bis zum 31. März 2017 und stelltdie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in zahlreichen Berufen,darunter auch der Altenpflege, in den Mittelpunkt.