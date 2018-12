Sichere Geburt dank Sidra Medicine (FOTO)

Doha, Qatar (ots) -Als Sammie und Derek Lyon sich entschieden, eine Familie zugründen, dachten sie, dass alles ohne Problem funktionieren würde.Schließlich hatte es bei ihren Freunden auch geklappt. Allerdings kambei ihnen alles anders."Unsere Tochter Addison ist das Ergebnis einer dreieinhalbjährigenFruchtbarkeitsbehandlung", erzählt Sammie Lyon. Sie blickt nicht gernauf die Zeit vor ihrer Schwangerschaft zurück. Denn damals machte sienicht nur positive Erfahrungen. Als sie 2016, die Nachricht erhielt,dass es notwendig wäre, ihre Gebärmutter zu entfernen, verlor siesogar zweitweise endgültig den Glauben daran, selbst ein Kindbekommen zu können. Doch im Dezember 2017 nach weiteren künstlichenBefruchtungen, erhielt sie endlich die Nachricht, dass sie schwangersei. Auf der Suche nach der bestmöglichen Betreuung für sie und ihrBaby, stieß Sammie mit ihrem Partner auf Sidra Medicine.Rundum gut versorgt"Schon während unseres ersten Besuchs in dem Frauen- undKinderkrankenhaus in Doha wussten wir, dass wir den richtigen Ort fürdie Geburt unseres Babys gefunden hatten", sagt Sammie. Von derGeduld, dem Verständnis und der persönlichen Betreuung derMitarbeiter waren sie und ihr Partner überwältigt. Sammie war zudemsehr erleichtert, dass sie nicht mehr jede Woche auf eine Waagesteigen musste - für viele Schwangere ein unangenehmer Moment.Während der Geburt fühlten sich Sammie und Derek zu jeder Zeitsicher. Als die Herzfrequenz ihres Babys sank, verzichteten die Ärzteauf ihren Schichtwechsel und blieben bei ihnen. "Sowohl mein Mann alsauch ich sind den Mitarbeitern von Sidra Medicine dafür mehr alsdankbar. Auch wenn wir dies in dem Augenblick nicht so zeigenkonnten, wie wir es gern gewollt hätten." Auch ihre Hebamme zeigtewährend der Geburt sehr viel Engagement. "Mit ihrer positiven undliebevollen Art half sie vor allem meinem Mann, die 18-stündigeGeburt gut zu überstehen."Großer Dank an die MitarbeiterAls Sammie und Derek zusammen mit ihrer Tochter die Klinikverließen, fiel ihnen der Abschied sichtlich schwer. "Wir möchten unsbei allen Mitarbeitern von Sidra Medicine bedanken, die uns gezeigthaben, wie wir Addison zu füttern und zu wickeln haben und welcheMöglichkeiten es gibt, sie zu beruhigen. Wir sind unendlich dankbar,dass sie alle für eine sichere Ankunft unserer Tochter gesorgthaben."Über Sidra MedicineSidra Medicine ist auf die erstklassige Versorgung von Kindern,Jugendlichen und Frauen spezialisiert. Das Krankenhaus begegnet somitKapazitätsengpässen innerhalb des katarischen Krankenhaussystems.Hinzu kommt die neu gewonnene Bedarfsdeckung im Bereich pädiatrischerSpezialfälle.Sidra Medicine wird:- zum führenden Kinderkrankenhaus in Katar.- das einzige spezialisierte Zentrum, das schwangere Frauen mitfetalen Komplikationen behandelt.- 275.000 ambulante Termine, 11.000 Eingriffe, 100.000Notfall-Behandlungen und die Geburt von über 9.000 Babysübernehmen.- 140 Klinikräume, 10 Operationssäle, 400 Betten, 100-prozentigeEinzelzimmer mit eigenem Bad, Geburtszentrum und Notaufnahmebieten.- 2.000 Krankenschwestern, 600 Ärzte und 800 andere medizinischeFachkräfte sowie Verwaltungspersonal beschäftigen.Sidra Medicine ist ein volldigitales Frauen- undKinderkrankenhaus, welches die Vision Ihrer Hoheit Sheikha Moza bintNasser repräsentiert. Diese hochmoderne Einrichtung bietet nicht nureine erstklassige Patientenversorgung, sondern trägt auch zum Aufbauder wissenschaftlichen Expertise und Ressourcen Katars bei. SidraMedicine umfasst eine Ambulanz, ein Hauptkrankenhaus und eineForschungseinrichtung. Es ist auch ein akademisches medizinischesZentrum und kooperiert mit namenhaften Partnern derGesundheitsbranche wie Weill-Cornell Medicine, Hamad MedicalCorporation, Primary Health Care Corporation (PHCC) und QatarBiobank. Sidra Medicine setzt mit seinem Angebot neue Maßstäbe in derGesundheitsversorgung von Katar und der gesamten Golfregion.Weitere Informationen zu Sidra Medicine im Internet, auf Facebook,Instagram und YouTube:https://www.sidra.orghttps://www.facebook.com/SidraMedicinehttps://www.instagram.com/sidramedicinehttps://www.youtube.com/user/SidraMedicalPressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHAileen ApitzTel. +49 40 899 699 327aileen.apitz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Sidra Medicine, übermittelt durch news aktuell