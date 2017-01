Sicher unterwegs mit guter Sicht / Vor dem Losfahren Auto vom Schnee befreien (FOTO)

Stuttgart (ots) -"Guckloch-Fahrer" gefährden sich und andere- Auch der Schnee auf dem Dach muss runter- Bußgeldkatalog schreibt Sanktionen festBei winterlichen Verhältnissen ist nicht nur besondere Vorsicht amSteuer angesagt. Insbesondere müssen Autofahrer auch auf gute Sichtachten. Alle Scheiben vor dem Losfahren freizukratzen bzw. das Autokomplett vom Schnee zu befreien, ist für die Sicherheit absolutunerlässlich, warnen die Experten von DEKRA."Viel zu oft sind Autofahrer auf den Straßen unterwegs, die gerademal eine Art 'Guckloch' in der Windschutzscheibe haben", so MarkusEgelhaaf aus der DEKRA Unfallforschung. "Damit gefährden sie sichselbst und andere Verkehrsteilnehmer. Gute Rundumsicht ist eineentscheidend Voraussetzung, um die Umgebung zu erfassen, dieVerkehrssituation richtig einzuschätzen und angemessen zu reagieren.Auf den Punkt gebracht: Wenn Sie nichts sehen, wird es schnell sehrgefährlich." Entsprechend kann ein solches Verhalten von der Polizeimit einem Verwarnungsgeld geahndet werden.Das gilt übrigens auch, wenn das Autodach nicht vom Schnee befreitwurde. Das Problem hierbei: "Der Schnee kann sich ansonsten währendder Fahrt lösen. Dann rutscht er oft beim Bremsen auf dieWindschutzscheibe, oder er kann nachfolgende Verkehrsteilnehmerbehindern oder gefährden", so der DEKRA Experte.Bei modernen Fahrzeugen mit sicherheitsrelevantenFahrerassistenzsystemen ist es außerdem wichtig, dass nicht nur derFahrer gute Sicht hat, sondern auch die Sensoren der Systeme. Dasbetrifft vor allem kamerabasierte Sensoren, die beispielsweise fürSpurhalteassistenten oder automatische Bremssysteme eingesetztwerden.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationWolfgang SiglochTel. 0711.7861-2386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell