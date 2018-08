Sicher unterwegs mit Vespa und Co.

München (ots) - Ein 50er-Roller ist gerade in der Stadt oder imUrlaub für viele das ideale Verkehrsmittel. Vor allem Inhaber derFührerscheinklasse B (Pkw), die sich ein solches Kleinkraftradzulegen oder in den Ferien mieten wollen und vorher noch nie damitgefahren sind, sollten einige Tipps beachten.- Für Roller und Kleinkrafträder mit einer bauartbedingtenHöchstgeschwindigkeit von 45 km/h ist der Führerschein derKlasse AM erforderlich (ab 16 Jahre, ansonsten ist dieser imPkw-Führerschein Klasse B enthalten). Vor der ersten Fahrtsollte man in einem ruhigen Verkehrsraum üben und sich mit derMaschine vertraut machen. Eine Stunde mit einem Fahrlehrerschadet nicht, er kann Tipps zum Kurven- oder Bremsverhaltengeben.- Mit Versicherungskennzeichen kann man auch in der Stadt nichtüberall fahren. Kraftfahrstraßen (beschildert durch dasquadratische Schild weißes Auto auf blauem Grund) sindausschließlich für Kraftfahrzeuge bestimmt, deren bauartbedingteHöchstgeschwindigkeit mindestens 61 km/h beträgt.- Den Roller auf dem Gehweg zu parken ist nicht zulässig. Istdieser breit genug, wird dieses Verhalten aber meist geduldet.- Beim Fahren lieber mittig auf der Straßenseite oder sogar eherlinks fahren, um gefährlichen Überholmanövern vorzubeugen.- Außerdem beim Fahren immer den Rückspiegel im Auge behalten undbeim Fahren immer den Blick in die Richtung richten, in die manfährt.- Bekleidung: Ein geeigneter Helm ist Pflicht, feste Schuhe (keineFlip-Flops, keine Sandalen), lange Hosen, eine geeignete Jackeund Handschuhe sind im Fall eines Sturzes ein guter Schutz.- "Durchschlängeln" bzw. Vorfahren an der Ampel ist verboten. Werganz nach vorne will, muss die wartenden Fahrzeuge linksüberholen, aber nur, wenn ausreichend Seitenabstand vorhandenist.Roller gibt es heute nicht mehr nur klassisch zum Mieten -Rollersharing wird auch deutschlandweit immer beliebter. Deshalb hatder ADAC in fünf deutschen Städten E-Roller-Sharing getestet. DieErgebnisse veröffentlicht der Club am Donnerstag, 9. August.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell