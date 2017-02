Sicher unterwegs an Karneval (FOTO)

Köln (ots) -Der ACV rät an Karneval zu Besonnenheit im Straßenverkehr. DennAlkohol am Steuer, Sichtbehinderung durch Kostüme oder ein Parkplatzin der Karnevalszone können unschöne Folgen haben - für den Fahrerund sein Fahrzeug.Die Jecken sind wieder los - aber im Straßenverkehr gibt es auchan Karneval keine Narrenfreiheit. Besonders bei Alkohol am Steueroder auf dem Fahrrad hört der Spaß auf, denn bereits ab 0,3 Promillewerden Seh- und Reaktionsvermögen beeinträchtigt. Ab 0,5 Promilledrohen 500 EUR Bußgeld, Punkte in Flensburg und Fahrverbot. FürFahranfänger in der Probezeit und junge Menschen bis 21 Jahre giltgrundsätzlich die Null-Promille-Grenze.Vorsicht auch vor Restalkohol"Autofahrer sollten sich nach einer durchfeierten Nacht auch amnächsten Tag nicht auf die Restalkohol-Angaben aus Apps verlassen,sondern besser auf Bus und Bahn ausweichen", rät Lars Wagener,Vorsitzender der ACV Geschäftsleitung. Denn ist bei einem UnfallAlkohol im Spiel, kann es teuer werden, da der Anspruch aufVollkaskoversicherungsschutz wegen grober Fahrlässigkeit gekürztwerden und der Versicherungsnehmer in Regress genommen werden kann.Daher rät der ACV, das Auto an Karneval grundsätzlich stehen zulassen und auf den ÖPNV auszuweichen. "Unser ACV-Tipp: In denKarnevalshochburgen bieten die Verkehrsbetriebe während der jeckenSaison vergünstigte Karnevals-Tickets an", sagt Lars Wagener.Auf Masken oder Kostüme im Auto verzichtenMuss es doch einmal das Auto sein, sollten Autofahrer während derFahrt auf ausladende Kostüme, üppige Perücken und Masken verzichten.Schon kleinere Behinderungen durch die Verkleidung erhöhen nicht nurdas Unfallrisiko, auch dürfen laut Gesetz Sicht, Gehör und dieBewegungsfreiheit des Fahrers nicht beeinträchtigt sein. Wer mitKostüm einen Unfall baut, handelt fahrlässig und riskiert Strafen undProbleme mit der Versicherung. Wer mit einer Maske in eineVerkehrskontrolle gerät, muss zudem mit einem Bußgeld rechnen, daAutofahrer ihr Gesicht nicht verstecken dürfen.Autos sicher abstellenNicht nur Besucher, sondern auch Anwohner von Karnevalszonensollten an den jecken Tagen an ihr Fahrzeug denken. Damit auch dasAuto unbeschadet durch die Karnevalszeit kommt, sollten sie ihrFahrzeug in Garagen oder abseits von Umzügen und Partymeilenabstellen, um nicht auf Schäden wie abgebrochenen Spiegeln undkaputten Scheiben sitzen zu bleiben.Pressekontakt:Annabel Brückmann, Pressesprecherin, brueckmann@acv.deACV Automobil-Club Verkehr, Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58 Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell