Sicher unterwegs mit der GTÜ (FOTO)

Stuttgart (ots) -Kostenloser Licht- und Reifencheck von Oktober bis OsternIn der dunklen und kalten Jahreszeit sind funktionierendes Lichtund gute Reifen für die Sicherheit des Autos besonders wichtig.Schlechte Sicht gehört zu den unangenehmsten Begleitumständen beimAutofahren. Nur wer gut sehen kann, ist in der Lage, Entfernungenrichtig abzuschätzen oder potenzielle Gefahren rechtzeitig zuerkennen. Das gilt besonders bei Nebel, Regen, Schneefall undnatürlich bei Dunkelheit. Die Scheinwerfer und Rückleuchten einesAutos spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn sehen und gesehenwerden bedeutet mehr Sicherheit im Straßenverkehr.Bei den Hauptuntersuchungen durch die GTÜ fallen besonders vielePkw mit Beleuchtungsmängeln wie falsch eingestellte Scheinwerfer undnicht funktionierende Leuchten auf.Aber auch der Zustand der Reifen lässt häufig zu wünschen übrig.Zu wenig Profil, Beschädigungen, falscher Luftdruck und in die Jahregekommene Pneus stehen ganz oben auf der Mängelliste.Vor diesem Hintergrund appelliert die GTÜ an alle Autofahrer, sichan der Sicherheitsaktion zu beteiligen. In allen teilnehmendenGTÜ-Prüfstellen können sie ihre Fahrzeuge von Oktober bis Osternkostenlos überprüfen lassen. Für eine bestandene Prüfung erhält derAutofahrer eine Fahrzeugcheck-Plakette für die Frontscheibe.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell