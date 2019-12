Sicher unterwegs bei Dunkelheit und Glätte

Hamburg (ots) - Die dunkle Jahreszeit macht es uns nicht leicht, sicher undgesund ans Ziel zu kommen: Schlechte Sichtverhältnisse, Glätte und Müdigkeiterhöhen die Unfallgefahr auf dem Arbeitsweg. Die Berufsgenossenschaft fürGesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gibt Tipps für Fußgängerinnen undFußgänger.Sehen und gesehen werdenViel Tageslicht gibt es auf dem Arbeitsweg im Winter nicht: Morgens brechen diemeisten Beschäftigten im Dunkeln auf und wer in Vollzeit arbeitet, tritt nachSonnenuntergang den Heimweg an. Das ist gefährlich, denn im Dunkeln sehen wirschlechter und können Entfernungen weniger gut einschätzen. Regen, Nebel undSchneefall erschweren die Sicht zusätzlich. Insbesondere dunkel gekleideteMenschen zu Fuß sind von Weitem schwer zu sehen.Ein typischer Fall: Eine Person tritt zwischen parkenden Autos wie aus demNichts auf die Straße. "Viele sind sich der eigenen 'Unsichtbarkeit' gar nichtbewusst", sagt Lars Welk, Präventionsexperte der BGW. Sein Tipp: "Helle Kleidungverbessert die Wahrnehmbarkeit - am besten mit reflektierenden Elementen." Dochauch das hilft nicht, wenn Autofahrende sich selbst die Sicht rauben. Oft nehmensie sich im Winter nicht die Zeit, alle Autoscheiben komplett freizukratzen.Auch darauf müssen sich Verkehrsbeteiligte einstellen.Achtung, Sturzgefahr!Für zu Fuß gehende Personen steigt die Gefahr unterwegs zu verunglücken in denWintermonaten nachweisbar. Grund dafür sind neben schlechter Sichtbarkeit auchrutschige Wege und Straßen. Das zeigt zum Beispiel die jüngst veröffentlichte"Statistik Arbeitsunfallgeschehen 2018" der DGUV: Die Zahl der Sturzunfälledurch Ausgleiten oder Stolpern ist jeweils im ersten und letzten Quartaldeutlich höher."Bei leichter Glätte kann trittsicheres Schuhwerk mit gutem Profil helfen,Stürze zu verhindern", rät Welk. "Außerdem sollte man bei Glätte vorsichtigergehen - unverletzt anzukommen ist immer wichtiger, als auf die Sekunde pünktlichzu sein." Wer glatte oder schlecht geräumte Stellen durch einen kleinen Umwegmeiden kann, sollte diese Möglichkeit nutzen.Konzentriert trotz MüdigkeitNicht nur witterungsbedingte Faktoren erhöhen die Unfallgefahr im Winter. "Dielange Dunkelheit macht uns müde, wir bekommen einfach nicht genug Tageslichtab", erläutert Welk. "Das führt dazu, dass wir uns schlechter konzentrierenkönnen - auch im Straßenverkehr." Die dadurch verminderte Reaktionsfähigkeitwird noch mehr zur Gefahr, wenn Dunkelheit die Sicht erschwert und der Bremswegsich durch Glätte verlängert.Umso wichtiger, dass alle Beteiligten ihr Verhalten im Straßenverkehr derWitterung anpassen, das heißt: Langsamer, umsichtiger und konzentrierterunterwegs sein. Wer nicht auf den letzten Drücker aufbricht, vermeidet Eile undHektik - denn beides kann im Winter besonders schwere Folgen haben. Betriebekönnen ihre Beschäftigten entlasten, indem sie beim Dienstbeginn einenZeitpuffer gewähren und witterungs- oder straßenverkehrsbedingte Verspätungen ingewissem Rahmen tolerieren.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelleMeldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) istdie gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen imGesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,5 MillionenVersicherte in mehr als 645.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz.Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheitgewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemesseneEntschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen undgesellschaftlichen Leben teilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Mareike BergerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77149/4463882OTS: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflegeOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell