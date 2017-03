Sicher und verschlüsselt durch die digitale Welt: ISæN schützt persönliche Daten im Internet

Berlin (ots) - Eine neue Datenschutztechnologie namens ISÆN(Individual perSonal data Auditable addrEss Number) soll esBürgerinnen und Bürgern ermöglichen, die Kontrolle über ihrepersonenbezogenen Daten im Internet zu behalten. Das Konzept wurde inFrankreich entwickelt und seine Anwendbarkeit im Rahmen derBegleitforschung des Technologieprogramms "Smart Data - Innovationenaus Daten" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)untersucht. Am Montag wurde die Analyse auf der CeBIT an MatthiasMachnig, Staatssekretär im BMWi übergeben. Heute wurden dieErgebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt.Beim Einkauf in einem Webshop werden Angaben des Käufers wie Name,Liefer- und Rechnungsadresse sowie Informationen zur Abrechnung,beispielsweise Kreditkartendaten, erfasst. Vom Käufer muss dabei eineEinwilligung zur Nutzung und Verarbeitung seiner personenbezogenenDaten eingeholt werden. Doch wer erhält welche persönlichen Daten beieiner solchen Transaktion? Und wie kann sichergestellt werden, dassder digitale Einkäufer tatsächlich mit seiner echten Identitätauftritt? Wie können also persönliche Daten vor Missbrauch geschütztwerden?Das ISÆN-Konzept schlägt hierfür eine Lösung vor: Die persönlichenNutzerdaten werden in einem elektronischen Safe (z.B. in einemabgesicherten Bereich eines Mobiltelefons) gespeichert. Die Identitätdes Nutzers wird hierfür vorab sichergestellt und geeignetzertifiziert, z.B. durch biometrische Verfahren wie Fingerabdruckscanoder Gesichtserkennung. Dann wird aus diesen Identitätsmerkmalen eineArt digitale Adresse berechnet, mit der der Nutzer sich zwarausweisen kann, mit der aber keine Identifizierung der Person möglichist. Hierfür baut das Konzept auf die Blockchain-Technologie, mit derauch die elektronische Währung Bitcoin verwaltet wird. In dieserBlockchain, einer Art Datenkette, werden alle Transaktionenprotokolliert, die mit der digitalen Adresse des Nutzers durchgeführtwerden, z.B. eine Bestellung in einem Online Shop. Durch dieVerschlüsselung enthält aber die Blockchain nie die persönlichenDaten des Nutzers. Kommt es nun zu einem Kaufabschluss wird wiederumnur über die Blockchain eine Anfrage an den Nutzer gestellt, ob derInternet-Händler (z.B. ein Webshop) auf die für den Kauf benötigtenDaten zugreifen darf. Erst nach der Freigabe durch den Nutzer erfolgtdann der Datenaustausch.Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen, Leiter der Begleitforschung vonSmart Data vom FZI Forschungszentrum Informatik, der die Analysefederführend umgesetzt hat: "ISÆN ist ein Konzept, mit dem dieWeitergabe personenbezogener Daten im Internet transparent und vorallem manipulationssicher gestaltet werden kann. Denn der Nutzer hatjederzeit die Möglichkeit nachzuvollziehen, wem er welcheBerechtigung zur Verwendung seiner persönlichen Daten gegeben hat.Das Besondere an ISÆN ist die doppelte Verschlüsselung. Zum einenwerden die Nutzerdaten und zum anderen die Transaktion selbstverschlüsselt."Peter Schaar, Leiter der Europäischen Akademie fürInformationsfreiheit und Datenschutz (EAID) in Berlin und ehemaligerDatenschutzbeauftragter der Bundesregierung: "Dieses Projekt ist einwichtiger Schritt zur Umsetzung der eIDAS-Verordnung. DieeIDAS-Verordnung schreibt europaweit einheitliche Rahmenbedingungenfür die elektronische Identifizierung und das Anbieten vonVertrauensdiensten für elektronische Transaktionen vor. DieISÆN-Technologie bietet ein Konzept, mit dem die elektronischeIdentifizierung europaweit standardisiert werden könnte."Prof. Dr.-Ing. Thomas P. Zahn, Geschäftsführer desGesundheitswissenschaftlichen Instituts Nordost der AOK Nordost undLeiter des Smart-Data-Projekts SAHRA: "Auch für die Verwaltung vonPatientendaten bietet ISÆN interessante Aspekte. Denn gerade imUmgang mit den hochsensiblen Daten von Patienten spielt derDatenschutz eine besondere Rolle. Mit ISÆN können solche sensiblenDaten verschlüsselt übermittelt werden und der Patient hat dieMöglichkeit, selbst zu entscheiden, wer zu welchen Zwecken auf seineDaten zugreifen kann."Heute werden die Ergebnisse der ISÆN-Analyse auf der CeBITvorgestellt. Im nächsten Schritt soll die Technologie miteuropäischen Partnern weiterentwickelt werden.Die Studie steht unter folgendem Link kostenlos zum Downloadbereit: http://bit.ly/2nAWKiwÜber Smart Data - Innovationen aus DatenMit dem Technologieprogramm "Smart Data - Innovationen aus Daten"fördert das BMWi von 2014 bis 2018 insgesamt 16 Leuchtturmprojekte,die den zukünftigen Markt von Big-Data-Technologien für die deutscheWirtschaft erschließen sollen. Smart Data ist Teil derHightech-Strategie und der Digitalen Agenda der Bundesregierung.Weitere Informationen zum Smart-Data-Technologieprogrammwww.smart-data-programm.de.