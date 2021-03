Sicher in den nächsten Burggraben investieren

Liebe Leser,

in diesen Tagen sind die Börsen teils etwas verunsichert. Es geht in bestimmten Segmenten teils heftig hin und her. Als Burggraben-Investor sollte Sie dies nicht stören. Im Gegenteil: Tage mit schwachen Aktienkursen könnten Sie sogar animieren, erst recht zu kaufen. Dies gilt auch für die nächste Chance als Burggraben-Investor: Johnson & Johnson.

Impfstoff-Zulassung erfolgt

Aktuell machte das Unternehmen auch für den weltweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung